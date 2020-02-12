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武漢肺炎產業哀鴻遍野 政院將發「振興抵用券」紓困

習近平新型態威權統治 短期可逃滅頂之禍

疫情衝擊大陸經濟 主計總處：競爭產品可望獲轉單

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

主計總處今（12）日表示，武漢肺炎疫情衝擊中國大陸經濟，外溢效應將使台灣輸出表現受挫，但須留意我國業者在供應鏈的位置，部分產品若有競爭關係，則可能有轉單效應。

主計總處主計長朱澤民指出，在SARS期間，大陸的GDP占全球比重只有4.3％，時至今日已經擴大四倍到16.3％，因此，大陸經濟受到疫情的影響，勢必也會更緊密牽動各國的經濟動態。

朱澤民分析，疫情對消費、輸出影響最嚴峻；當疫情拖累大陸消費，對我們的商品需求減少，使我國損失大量中間財，影響台灣對大陸的商品出口表現。

朱澤民說明，輸出部分必須分析我國產業在大陸供應鏈結構的位置，如果我們的業者是他們製造業供應鏈的下游，一旦大陸不能提供上游貨品給我們，我們可以轉向與其他國家購買，尋找替代來源，這部分影響會比較少。

但是，如果我國的業者是大陸供應鏈的上游端，一旦大陸需求減少，我們的貨品無法銷出，則對出口影響較大；不過，朱澤民也指出，如果我們與大陸業者在製造業供應鏈是處於競爭關係，這部分就可能有轉單效應。

朱澤民表示，目前大陸對我們出口衝擊程度仍是未知數，第1季從原來預測數3.02％下修到1.8％，主要還是受民間消費影響最大，依照目前疫情維持三個月來評估，預計下半年台灣經濟狀態就會回復正常。

疫情 朱澤民
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