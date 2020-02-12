對星、泰提升旅遊警示 觀光局公布解約、退費原則

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發展，中央流行疫情指揮中心11日提升有關旅遊警示，包括新加坡提升為第二級警示（Alert）、泰國提升為第一級注意（Watch），交通部觀光局今（12）日公布相關退費原則。

觀光局表示，考量中央流行疫情指揮中心疫情判準的專業及配合防疫措施，已與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會，商定並公布旅客參團解約退費原則如下。

若為國際疫情及建議等級第一級注意（Watch），如泰國，民眾應遵守當地的一般預防措施，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項（以下簡稱定型化契約）第13點規定辦理，亦即旅行社或旅客在一定天數前取消行程，需賠償一定比例金額。

若為第二級警示（Alert）的國家，如新加坡，民眾至當地應採取加強防護措施，則依據定型化契約第15條規定辦理，亦即解除旅遊契約的那一方，應另按旅遊費用百分之幾補償他方，但不得超過百分之5。

如後續有旅遊地因相關疫情，經指揮中心提升旅遊疫情建議等級至第三級警告（Warning）的地方，如陸港澳地區，民眾應避免至當地所有非必要旅遊，依據定型化契約第14點規定辦理，也就是旅行社扣除一定規費後，須將餘款退還給旅客。

觀光局指出，請旅行業者考量對旅客有利方式為優先適用，觀光局後續也會持續配合疾管署相關防疫作為，並視疫情指揮中心訊息綜合評估，隨時公告相關防疫事宜，「國際疫情及建議等級」及相關疫情資訊，民眾可參閱衛生福利部疾病管制署官網。