縣市首長擔心口罩原物料短缺？沈榮津親自致電掛保證
針對台南市長黃偉哲呼籲中央注意口罩原物料缺乏一事，經濟部今（12）日表示，經濟部長沈榮津已經與黃市長通過電話，黃市長表示，僅是提醒中央要注意原物料，並非指會缺料。
同時，沈榮津也向黃市長說明，經濟部已經分階段、逐項盤點各種原物料，相關的原物料皆供應無虞。
經濟部指出，工業局已積極和台灣區不織布工業同業公會理事長陳世中、口罩原料廠商及口罩製造商多次開會研商，分階段、逐項確認原物料供應情況。
經濟部表示，目前徵用的醫療口罩主要材料為三層不織布，包括內層親水不織布、中層熔噴不織布、外層紡黏不織布；以及鼻樑條、耳掛等主要材料。相關材料都有國產，且國內的材料供應量與備用存量都足夠。
另外，經濟部也特別感謝包括南六、康那香、恒大、敏成等不織布廠商，以及台塑等材料廠商可以在國家防疫需要時，能夠共體時艱，並優先供應國內口罩生產需求，確保國內供應無虞。經濟部將持續提升口罩生產的產能，並同時確保原料供應。
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