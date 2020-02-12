經濟成長率2.37% 下修0.35百分點

「最重要的還是預算有沒有確實執行。」行政院主計總處主計長12日公布經濟數字，預測今年經濟成長率為2.37%，較108年11月預測2.72%下修0.35個百分點，每人GDP 2萬7,437美元，CPI上漲0.62%。

國內經濟預測上，半導體製造產能將陸續開出，及全球供應鏈重組態勢延續，109年全球貿易量成長幅度將提高為2.9%，可望提升我國出口動能。未來隨疫情獲得控制，預測109年我國商品出口3,387億美元，年增2.85%；服務輸出方面，來台旅客第1季大減，衝擊旅遊業收入，實質輸出成長1.73%。

2020年經濟預測

主計處報告國際情勢，IHS1月最新資料（尚未考量疫情）預測109年全球經濟成長2.5%。美國經濟受惠於低利率，加上就業與薪資穩定擴張，有助於支撐消費力道，但波音事件不利生產表現，預測109年經濟成長2.1%（持平）。

中國受惠於美中已簽署第一階段貿易協議，可望減緩外貿衝擊，惟經濟成長維持走緩格局，預測109年經濟成長5.8%，略緩於108年之6.1%。另預測南韓成長1.6%、香港負成長0.4%、新加坡成長1.2%、日本成長0.6%（上修0.3個百分點）。

第4季經濟情況

外需方面，去年第4季按美元計價商品出口增1.84%（以新台幣計價增1.04%），其中資通與視聽產品及電子零組件，受惠於廠商持續擴充在台產能及5G通訊新興應用熱潮等效應，分別增19.42%及8.99%，惟化學品、礦產品及塑橡膠製品因原物料行情持續低迷及需求疲弱，減幅逾1成，商品及服務輸出實質成長2.64%。

內需方面，去年第4季因新車買氣活絡及電動機車熱銷，加上百貨公司週年慶、線上雙11及雙12促銷，整體零售業營業額增4.17%，餐飲業亦增3.97%。國內半導體廠商設備購置擴增，帶動第4季資本設備進口增49.19%，加以營建工程及運輸工具投資穩定成長，併計智慧財產後，整體民間固定投資成長17.13%。

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