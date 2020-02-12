台肥新任董事長 由總座黃耀興接任

台肥今（12）日舉行臨時董事會，與會董事一致通過由行政院農委會法人代表暨董事黃耀興接任公司董事長一職，其餘董事及經理人員均無異動，台肥表示，在新董事長上任後，公司以專業為導向的新領導團隊正式成形。

黃耀興表示，他相當肯定台肥全體同仁的努力，公司在這三年來充滿各種挑戰，肥料化工本業去年除了吸收肥料原料漲幅成本之外，亦配合政府肥料降價政策，且仍有穩定獲利，表現可圈可點。

另外，黃耀興說，台肥旗下不動產事業持續積極活化資產，奠定永續財基礎；轉投資事業維持獲利水準；台肥歷經2016年虧損、2017年轉虧為盈、2018年獲利超前，2019年可望延續去年亮眼表現。

黃耀興指出，亦說明將持續善盡公司治理職責，維持公司良好績效，確保全體投資股東權益。

黃耀興表示，台肥做為台灣的肥料領導品牌，不間斷地創新研發肥料產品，去年新推出「硫酸鉀型金旺43號有機質複肥」及「錏磷基寶效101號有機質複肥」，以硫酸鉀做為鉀肥來源，其特性為吸收佳、肥效好，有利推廣農友合理化施肥，達到友善農地的目標。

他強調，接下來台肥將持續配合政府新南向政策，秉持「以銷領產」策略，穩健並循序漸進布局國際市場；另外，台肥旗下「硝磷基黑旺特字號複肥」，不僅去年榮獲台灣「第十六屆國家品牌玉山獎-最佳產品類」首獎，更獲得柬埔寨、中國等專利。

台肥旗下「硝磷基黑旺特字號複肥」產品，2019年外銷數量較2018年成長，銷售地區遍及馬來西亞、柬埔寨、印尼、新加坡、中國及日本等地。

黃耀興為中山大學材料研究所博士，於台肥歷練多年，曾任台肥總經理室特別助理、廠務處處長兼新竹廠及苗栗廠廠長、營業處處長、助理副總、副總經理兼台中廠廠長及總經理等職務。