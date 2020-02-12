移工避免居家檢疫14天 勞動部：搭直航班機來台

新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心宣布自2月10日起，經中港澳轉機入境旅客，須居家檢疫14天；為避免影響移工入境，因居家檢疫致延後上工，勞動部今（12）日呼籲，移工盡可能搭直航班機來台，不要經中港轉機。

因中央流行疫情指揮中心宣布自2月10日起，經中港澳轉機入境旅客，須居家檢疫14天，對此，勞動部也製作QA，提醒雇主、移工如何因應。

Q：經中港澳入境移工，居家檢疫作為有哪些?

A：經中港澳轉機入境移工應依防疫規定辦理居家檢疫，禁止搭乘大眾交通工具前往檢疫地點或就醫，且檢疫期間移工不能外出或工作，建議雇主安排移工直航或由其他地點轉機入境台灣。

Q：有關移工入國後3天內應辦理健康檢查之規定，因轉機須居家檢疫14天，無法前往醫院辦理健康檢查怎麼辦？

A：經中央流行疫情指揮中心2月10日晚間決議，中港澳轉機入境的移工，得於完成居家檢疫14天的次日起3個工作天內，依就業服務法規定辦理入國健康檢查。

Q：若移工未配合居家檢疫，有法律責任嗎？

A：移工若未配合居家檢疫，將違反傳染病防治法規定，可處最高新台幣15萬元罰鍰;另雇主或委任的仲介未善盡生活照顧管理責任，將依違反就業服務法規定，最高處新台幣30萬元罰鍰，並廢止許可，及管制2年不得再申請移工。