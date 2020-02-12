中橡歐洲生技專利疑義 去年擬追認6.4億元權利金減損

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
中橡總經理黃柏松。（記者曾仁凱／攝影）

中橡（2104）今天停牌，旗下龐貝氏症孤兒藥歐洲專利權因發生疑義，中橡董事會依照會計保守原則，今天通過將在去年財報中追認約6.4億元的權利金收入減損，影響公司每股獲利約0.65元。不過中橡總經理黃柏松強調這「不是認輸」，中橡會繼續委託律師上訴。

中橡今天下午召開重大訊息說明會，因龐貝氏症孤兒藥歐洲專利權發生疑義，考量授權的美國生物製藥公司Genzyme（健贊）近期若干作為顯示已無履約意願，加上相關的權利金收入影響公司現金流量甚鉅，經與律師、會計師討論後，決定依照會計保守原則於去年財報先認列相關的權利金收入減損。

中橡旗下生技子公司Synpac Venture Captial，掌握治療龐貝氏症的孤兒藥專利，2000年與美國的生物製藥公司健贊簽訂授權合約，過去幾年，中橡平均每年認列約6,000萬元（約新台幣18億元）的歐洲權利金，成為公司穩定的獲利來源。

不過去年歐洲專利權發生疑義後，健贊的權利金支付斷斷續續，中橡統計，從去年第2季到第4季，健贊未按合約支付的已經到相關權利金帳款約13.9億元，不過中橡到去年第3季財報已經預先認列其中7.5億元減損。差額的6.4億元，擬在去年第4季財報中提列。另外中橡2020年財報，也不會再認列相關的歐洲權利金，因此不會再有減損的問題。

不過黃柏松強調，這不代表中橡認輸，中橡仍持續委託美國律師繼續上訴，積極透過仲裁程序保障及爭取公司權益，並向健贊追討依約應付的權利金。如果最後勝訴，相關認列金額可以獲得回沖。

中橡近期營運面臨低潮，主要應用在輪胎的主業碳黑，受到大陸車市連續兩年出現負成長，拖累上游碳黑需求，中橡去年前三季稅後獲利僅15.37億元，比前年同期大幅縮水41.6%，換算每股稅後純益1.58元；加上碰到歐洲專利權疑義，少掉相關權利金挹注，公司獲利雪上加霜。

中橡
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