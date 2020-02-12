疫情影響低於SARS 主計總處：今年經濟成長可保2.2%

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
主計總處主計長朱澤民。記者黃有容／攝影。

主計總處今（12）日公布最新國民所得統計及國際經濟情勢展望，受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，預測2020年經濟成長2.37％，較去年11月的預測2.72%下修0.35個百分點。主計總處主計長朱澤民指出，以目前疫情來看，新冠肺炎影響應低於SARS，至多影響0.5個百分點。換言之，將在2.22％以上。

朱澤民直言，如果沒有疫情發生，GDP應該會上修，因此，此次新冠肺炎疫情衝擊是超過0.35個百分點的，2003年SARS疫情約3個月左右、影響0.57個百分點，這次疫情由於有效控制、網路經濟等因素，若同樣3個月來算，影響應會低於SARS，在0.35到0.5個百分點之間。

此次疫情明顯影響服務業，朱澤民表示，目前國內疫情有效控制，並無死亡案例，確診個案也遠低於SARS疫情，民眾恐慌情緒應可逐漸減低，尤其近年網路經濟普及，電子商務及外送平台等蓬勃發展，帶動銷售金額，同時國內經濟基本面仍佳、金融市場表現穩，整體民間消費的影響也可望低於SARS時期；當時民間消費呈現負成長，主計總處則預測今年民間消費實質成長1.58％，下修0.44個百分點。

出口方面，受到疫情影響，除中國大陸採取封城及延後生產開工等措施外，其他各國也有多項防疫管制禁令，加以高度不確定性勢將影響生產、消費及交易等正常經濟活動，進而拖累全球經濟表現，影響外貿擴張力道，主計總處預估今年我國商品出口3,387億美元，年增2.85％。主計總處指出，未來隨疫情獲得控制，供應鏈生產活動回復正常，出口動能才可望回升。

其中，服務輸出方面，來台旅客第1季大減，衝擊旅行收入；併計商品與服務並剔除物價因素後，主計總處預估今年實質輸出成長1.73％，比去年11月預測下修0.96個百分點。

民間投資方面，半導體廠商持續投資先進製程，台商回流熱度持續，外國企業對台投資積極，離岸風電等綠能投資加速進行，電信業者逐步開展5G網路布建，航空業者購置貨機，以及政府戮力優化國內投資環境等，可望帶動企業投資穩健擴增，民間投資實質規模較上次預測提高333億元。不過由於去年基期高，預測今年實質成長下修0.95個百分點，為3.10％。朱澤民指出，主計總處在支出部分，將加強各部會已經通過預算的執行力，不要有太多保留，不要讓總合需求降低。

疫情 SARS 朱澤民
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