疫情衝擊仍保2 主計總處下修今年經濟成長率至2.37％

主計總處今（12）日發布2020年經濟預測，在武漢肺炎疫情衝擊下，將今年GDP成長率預測下修0.35個百分點至2.37％。同時，主計總處也公布2019年第4季GDP初步統計為3.31％及全年經濟成長率2.71％。

主計總處今日公布2020年經濟成長率預測，由前次（去年11月）預測數的2.72%下修0.35個百分點至2.37％；此外，主計總處發布去年第4季GDP初步統計為3.31％，較1月概估數下修0.07個百分點。

主計總處分析，國內極具領先優勢之進階半導體製造產能將陸續開出，及全球供應鏈重組態勢延續，台商回台擴增產能對出口之正面效果持續發酵且益加擴大，加以全球5G行動通訊、高速運算、人工智慧及物聯網等新興應用持續發展，且依國際貨幣基金（IMF）1月預測，2020年全球貿易量成長幅度將由108年之1.0％提高為2.9％，可望提升我國出口動能。

不過，近來爆發2019新型冠狀病毒肺炎疫情，除中國大陸採取封城及延後生產開工等措施外，其他各國亦有多項防疫管制禁令，加以高度不確定性勢將影響生產、消費及交易等正常經濟活動，進而拖累全球經濟表現，影響外貿擴張力道。

主計總處認為，未來隨疫情獲得控制，供應鏈生產活動回復正常，出口動能可望回升。預測2020年我國商品出口3,387億美元，年增2.85％；服務輸出方面，來台旅客第1季大減，衝擊旅行收入；併計商品與服務並剔除物價因素後，實質輸出成長1.73％，較去年11月預測下修0.96個百分點。

輸入部分，今年受原物料價格走低，以及出口與內需引申需求減弱影響，預測按美元計價商品進口2,908億美元，年增1.73％；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸入實質成長1.62％（下修1.03個百分點）。

至於民間消費方面，疫情對國人消費衝擊在所難免，惟目前國內疫情有效控制，並無死亡案例，確診個案亦遠低於2003年之SARS疫情，民眾恐慌情緒應可逐漸減低，加以近年網路經濟日益普遍，電子商務及外送平台等蓬勃發展，及國內經濟基本面仍佳，金融市場表現亦穩，疫情對整體民間消費之影響可望低於SARS時期。預測2020年民間消費實質成長1.58％（下修0.44個百分點）。