蔡總統：考量國內防疫優先 撤回陸配子女入境方案

蔡英文總統今（12）日表示，考量國內防疫優先，在非常時期，防堵疫情是最優先的考量，請大家放心。她請中央流行疫情指揮中心同仁就防疫專業考量，對昨日提出的陸配子女入境方案再檢討，經評估後，指揮中心宣布撤回陸配子女入境方案。

蔡總統在臉書表示，自昨日下午開始，有許多網友透過臉書、LINE、IG等平台傳訊息給她，表達對陸配子女入境管制措施的疑慮。蔡總統對民眾即時提供訊息表達感謝，並指出都有列入參考，她知道大家對防疫工作的重視，也擔心風險是不是會增加。

蔡總統指出，非常時期，防堵疫情是政府最優先的考量，請大家放心，她站在防疫工作不能有閃失，全體國人健康安全必須被充分確保的立場，她請指揮中心同仁就防疫專業的考量，對昨天提出的方案再做檢討。

蔡總統說，指揮中心評估後認為，考慮當前中國大陸武漢肺炎疫情蔓延，正處於關鍵的高峰期，為了降低來自疫區的人員流動風險，這項方案已經撤回。