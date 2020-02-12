娛樂活動接連取消 公關業、表演者也成武漢肺炎受災戶

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，旅遊業、觀光業、餐飲業等產業接連受影響外，負責活動規劃的公關娛樂行銷產業也深受其害，業者藍英文表示，「受到疫情影響，人們首先捨棄的就是食衣住行育樂中的『樂』」，他說，除了春酒大規模取消外，不少企業公司原本敲定的家庭日、運動會也延期或取消，一個月就損失上百萬元，就連平常合作的表演者也叫苦連天，直呼「再這樣下去都要破產了」。

從事活動規劃十多年經驗的藍英文表示，每次有重大事件發生時，人們首重民生需求，而食衣住行育樂中的的「樂」，通常是人們首先捨棄的一項，因此他能諒解產業受到影響，只是現在遇到許多公司活動不是延期，而是直接取消，改發獎金替代，讓業者規劃好幾個月的流程、活動統統泡湯，為活動採購的道具、裝飾也只能先放回倉庫，接下來面對3、4月份活動淡季，只能勒緊褲帶，不然就真的要放無薪假了。

以魔術、桌遊教學為主的業者顏崇安表示，因為學校放假變長了，所以安親班需要加課讓小朋友有事情做，因此安排的課程增加了，因此特別注意防疫措施；但日前接到的春酒活動都相繼取消，對表演者影響較大，但他手上接到的婚禮case都還是照常舉辦。

詹姓活動主持人也說，往年這時候都有滿滿的春酒場，今年受到疫情影響，平日全都空了，僅剩少數照常舉辦的活動主持，但也讓她終於有時間到各縣市與好友聚餐、健身，繼續維持好的狀態應戰。負責活動拍攝的專職攝影師也因為活動取消，突然空出好多時間，擔心下一頓不知道在哪裡。