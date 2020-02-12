商總賴正鎰：籲請政府速提供台灣企業紓困貸款度難關

全國商總理事長賴正鎰今（12）日在商總元宵新春媒體餐敘時指出，武漢肺炎疫情歷經春節到元宵，已超過15天潛伏期，儘管全球疫情已逐漸趨穩且疫苗正在加緊研發，醫療與網路科技又較17年前SARS時先進許多，但大家還是不可輕忽，他預估疫情可望在五月時控制下來並恢復正常，雖第一季經濟成長率將會趨緩，但全年應該還機會可維持在2.2%左右。

他認為，對於武漢肺炎疫情影響全球的航空、旅遊、餐飲、住宿等觀光旅遊及多數服務業，預計上半年部分業績將受影響，他呼籲政府儘快給予業者貸款降息、利息補貼或減稅等紓困措施，協助企業現金流或生產線能夠維持穩定，讓中小企業可度過未來數月的金流難關，穩定國內就業市場。

賴正鎰表示，2018下半年到2019全年，全球受到中美貿易戰影響導致經濟成長疲軟，所幸中美在元月簽署第一階段貿易協議後，兩大經濟國的後勢看好；英國也結束三年歹戲拖棚，二月初正式脫歐，在利空出盡、外部需求好轉支撐下，經濟成長率一片看好聲，深覺今年全球貿易表現可望走出陰霾。