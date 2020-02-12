揚言「機師餐加料」遭免職 長榮郭芷嫣臉書吐露半年心聲
去年7月長榮空服員罷工期間，前長榮空服員暨桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，曾揚言「中途跳船的，電爆」、「機師餐加料」，雖然後來她澄清是玩笑話，但長榮認為此舉有影響飛安之虞，記她兩支大過並予以免職。事後，郭芷嫣向勞動部提起不當勞動行為裁決，裁決結果將於近日出爐。10日晚間，郭芷嫣也在臉書上分享她半年來的心聲。
前長榮空服員郭芷嫣遭公司解雇之後，於去年10月向勞動部提出不當勞動行為裁決。至今為止，相關委員會已召開4次調查庭，並將於本月21日召開最後一次詢問會議，最晚3月上旬會公布裁決結果。
對此，郭芷嫣在臉書社團《一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels》中以「關於這消失的半年」為題，po文吐露心聲。她提到，去年7月罷工結束之後，她隨即被長榮以恐嚇公眾、妨礙飛安等罪名解雇，看著昔日戰友們紛紛回到空中，她卻只能「繼續被罷工」，每天面對一張張法院傳票，三不五時還得到律師事務所討論出庭事宜，復工之路顯然遙遙無盡。
郭芷嫣表示，這半年來她時常收到冷言冷語甚至是辱罵的話語，但也有很多溫暖的鼓勵。然而，她看著長榮空服員們遭公司秋後算帳，砍特休、砍福利，覺得相當無力，也擔心公司的打壓會造成寒蟬效應，消滅空服員面對不當待遇時的求救聲音。
文末，郭芷嫣提到，本月21日下午3點將舉行她的勞動裁決大會，希望有空的人盡量到場旁聽，沒空的人也能多加關注。
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