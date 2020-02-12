新冠肺炎疫情持續發酵 券商：美國經濟短暫受波及

中國新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情持續發酵，人員流動及生產活動已經受到明顯的限制，預料將反映在2、3月的數據中，各大研究機構紛紛下調本季經濟成長預測，美國經濟成長動能，也將因外溢效應而波及。

國內大型券商指出，若與2003年的SARS期間相較，美國的出口占GDP比重提高了2.7%，2019年已來到11. 7%，至於企業的海外獲利占比為26.2%，總金額達5,440億美元，遠高於2003年的15.0%、1,590億美元；因此，受到中國乃至於東亞經濟活動停滯的影響，預料美國首季經濟成長也將放緩，但降幅預料相對輕微，估計可望控制在1個百分點以內，不致陷入衰退，主因在於目前美國就業乃至於消費動能穩健，占比七成的內需市場可望撐起一片天。

此外，過去一年多以來的美中貿易大戰，已經有效分散了對中國生產基地的依賴，或許是近期美股及美元雙雙走強的另一個重要因素。

分析師並表示，美國聯準會主席鮑爾稱正密切關注疫情及其影響，然對於美國景氣的看法並未改變，市場對此做出樂觀解讀，年內降息預期則略有降溫，推升美歐公債殖利率連袂走揚，收復前日跌勢；11日終場10年期美債殖利率上漲3.1bps至1.6006%；10年期德債則上漲2bps至-0.391%。