菲國禁令／當地台商 衝擊不大

菲律賓禁止台灣人入境，包括金寶、亞光與台翰等，均在菲律賓設有廠房，由於菲國台幹在農曆年後均已返回菲國的工作崗位，對在菲國設廠的台商影響不大。

金寶昨（11）日表示，菲律賓台籍主管在農曆年過後已返回菲律賓，金寶的人員均已經到位，而且這些台籍幹部短期內也不會回來，加上可以用視訊會議與總公司聯繫處理，因此，菲律賓宣布禁止台灣人入境，對金寶沒有什麼影響。

金寶在菲律賓除生產計算機外，主要是歐洲精品家電品牌的產品，包括吸塵器與美髮器等，目前來自歐洲精品家電訂單需求暢旺，並持續擴增菲律賓廠的產能。

亞光集團旗下的瞄準器，主要是在菲律賓生產，是亞光獲利重心之一，主要輸出美國，亞光表示，目前菲律賓有台幹駐廠，且農曆年過後都已經回廠，目前不受影響，相較中國大陸廠區受疫情影響，目前菲律賓廠房人力相當充沛。

塑膠射出大廠台翰也在菲律賓設有廠房，台翰表示，現階段以台幹來因應，影響不大。