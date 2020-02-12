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菲國禁令／台灣雇主 無端受累

經濟日報 / 記者葉冠妤／台北報導

不只台灣人去不了，菲律賓也禁止其公民來台，不僅國內觀光產業雪上加霜，也衝擊菲籍移工來台工作，台灣雇主跟著受影響。勞動部表示，受影響雇主可向勞動部申請延長引進效期、再入國許可或更換遞補他國移工，勞動部同時將配合外交部持續與菲國協調。不過，雇主恐怕還是會有空窗期。

勞動部統計，截至去年12月底，菲律賓在台移工15.7萬人，其中產業移工近12.7萬人、社福移工3萬多人。但不是這些移工都受影響。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠說，菲國禁令導致雇主辦理招募作業後無法引進、菲籍移工返鄉探親無法回台、預定返國的菲籍移工無法遵期出國，這三類才會受影響，由於屬於不可抗力及不可歸責，勞動部採從寬認定原則。

薛鑑忠說，針對雇主招募作業後無法引進菲籍移工，原規定移工須在六個月許可效期內抵台，雇主可檢具聲明，申請延長效期三個月；若菲籍移工返鄉探親無法如期回台，雇主可評估人力，決定續聘原本的移工，替該移工申請再入國許可，或選擇更換他國移工。

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