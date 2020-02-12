菲國禁令 航空、旅行業大亂

菲律賓10日深夜發出禁止台灣人入境的決議，造成旅行業者營運大亂；雄獅、可樂等旅行社昨（11）日則緊急協助仍在外的跟團旅客回台。據交通部觀光局調查，在菲國的旅行團計約21團，旅客約542人受影響。

菲國突然之舉，包括華航、長榮、虎航等航空公司均表示，將依此調整航班，華航昨仍正常起降，但僅受理菲國公民辦理登機返菲，虎航取消2月15日到3月底前所有台菲間往返航班；至於長榮航空，已自昨日減班，今日起將進一步縮減航班。

菲律賓深夜突發出公文，內容指出「拒絕任何直接來自中、港、澳、台四地（含轉機）的訪客，除了持有菲律賓護照或永久居留權者。」經查證此消息後，旅行社紛紛取消菲律賓行程及辦理後續退費。

觀光局指出，經向各旅行社詢問，除截至昨天中午在菲的旅行團約21團，旅客約542人外，至2月25日前，受菲國禁令影響的旅行團及旅客約有83團、1,680人。 菲禁我國人民入境影響 圖／經濟日報提供

據悉，目前雄獅尚有約300多位旅客在菲律賓，包括宿霧、長灘島、巴拉望等地，雄獅說，持續進行旅遊或即將返台，雄獅已積極進行相關航班之機位調度作業，全力協助旅客平安返台。

雄獅自新冠肺炎疫情爆發以來，取消4月29日前出發之大陸團體（含港澳）旅遊行程，該公司預估，合併營收影響數約24.6億元，占比近9%。

可樂旅遊表示，該公司所負責滯留在菲律賓的台灣人共有13團、176人，但由於在當地的行程不受影響，將依照原定行程安排參訪。目前可樂旅遊正與航空公司協商，將滯留在菲律賓的旅客接送返台。

線上、線下旅行通路方面，易飛網、易遊網都說，沒有旅客滯留菲律賓。東南旅行社僅有高雄回程一團40多人，至於五福旅遊在菲律賓當地旅客只有一團12人。

在台菲航班方面，據民航局統計，目前台灣飛菲航點包括馬尼拉、宿霧、長灘島、公主港，每月來回座位數約28萬個、約22萬人次。

目前擁有台菲航線國內航空公司，包括華航、長榮、台灣虎航，若疫情持續不明，台菲間禁航狀況恐影響到華航、星宇分別於3月底、4月初開航的宿霧航班。

指揮中心昨天也宣布提高旅遊疫情建議等級，港澳為第三級警告，避免非必要旅遊；新加坡為第二級警示，應加強防護；泰國為第一級注意，遵守預防措施。其中，中國大陸維持第四級紅色警示，代表不宜前往，扣除必要費用後，團費全退。