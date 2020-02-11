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陸經濟若崩盤「台灣跟著慘」？ 網爽揭內幕：台積電也好好的

聯合新聞網 / 綜合報導
武漢肺炎疫情衝擊中國經濟。 歐新社

大陸武漢肺炎（NCP，2019新型冠狀病毒疫情升溫，中國多個主要城市已相繼封城，包括經濟核心上海市，許多企業也因防疫問題而無法開工，連帶整體經濟都受到影響。台灣目前疫情未比鄰近國家嚴重，但不少台商都有在中國設廠，因此就有網友擔心發問「若對岸真的完全崩盤，台灣是不是也差不多沒救了？

「現在每個東西都MIC（Made in China）的，台商一堆工廠都在大陸，如果大陸真的完全崩盤，台灣是不是也差不多沒救了？」一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示許多人都會認為疫情再擴散，可能會損害大陸經濟發展，「有沒有跟著大陸一起死的掛？」

問題曝光後，立刻引發其他網友的討論，有人認為台灣似乎也難逃一劫「是，東西賣不出去了」、「會衰退是一定」、「靠中國又不逃的會死，然後活著的瓜分市場」。

不過，更多人則表示「不會，完蛋的只有跟中國非常密切的，沒看到台積電好好的嗎」、「有些還變更好，轉單效應」、「短中期對台灣利空，長期是利多」、「崩了短期痛而已，國家正常化以後未來更好」、「以前跟中國沒三通不是過得很好」。

2019年本國企業專利申請排名，台積電連續第四年稱霸。 本報系資料庫

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