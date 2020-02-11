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疫情延燒準放無薪假 勞部：月薪仍不能低於基本工資
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，因應各產業可能因此放無薪假，勞動部日前發函地方政府、科學園區等單位指出，產業若因疫情導致業務緊縮營運困難，可遵循相關規定並經勞資協商縮減工時，但勞工每月工資不得低於基本工資。
新冠肺炎疫情嚴峻，不僅全球感染人數不斷攀升，連產業都受衝擊，包含旅行社、觀光業、零售業、餐飲業等產業都受疫情影響業務緊縮，傳出員工放無薪假之消息。若疫情擴大，恐衝擊兩岸產業供應鏈，製造業也可能跟著受衝擊。
因應可能出現無薪假，勞動部日前發函，針對外界疑問解釋。勞動部表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情急速升溫，產業若因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致業務緊縮營運困難，事業單位得循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間。
勞動部並指出，對於按月計酬的全時勞工，其每月工資仍不得低於法定基本工資。
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