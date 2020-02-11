大轉彎 陸委會宣布陸配子女兩條件才能申請回台

大陸委員會今（11）日原宣布領有長期區留證、長期探親證之國人與陸配子女，可准予入境返台，引發不小爭議；陸委會主委陳明通晚間補充說明，強調是針對讓原本就居住在台灣的陸配子女，措施調整為要未成年且在陸無親人可照顧，才可專案申請回台。

陸委會下午原宣布因為社會專案考量，包括領有長期區留證、長期探親證之國人、陸配的子女，也基於家庭團聚與人道考量，准予入境，但與父母一樣需要進行居家檢疫14天，相關措施後續會視疫情變化修正。

不過，後續各界傳出對此措施的質疑與反彈，陸委會隨後也撤下原本已經在網站的公告措施。中央流行疫情指揮中心晚間臨時加開記者會，由指揮中心監測應變官莊人祥、陳明通出席說明。

陳明通表示，下午宣布的措施，可能在用詞上有些不清楚，絕對不是外界所說的開放陸配大陸親人來台探親。他舉例說，有國人在大陸經商、娶了大陸配偶後，生了一個孩子叫小明，後來一家人回台，小明也在台灣受教育、使用健保。

陳明通說，後來小明在過年時，與陸配母親回大陸探親、看爺爺奶奶，但因爲我國實施一些防疫措施，大陸人士暫緩入境，而原本就以專案長期居留等方式在台灣生活已久的小明，因為沒有中華民國身分證，無法回台灣。

陳明通強奧，基於這一周以來有不少陳情以及人道考量，因此政策有些調整，是這些陸配子女首先必須是未成年，第二是大陸的親友沒有能力照顧他，因此可以提出專案申請後，陸委會會再審查給予准駁。