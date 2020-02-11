勞動局呼籲 現階段雇主不宜指派勞工前往中國大陸
台北市政府勞動局長陳信瑜表示，陸委會於2月5日宣布，即日起，中國大陸旅遊警示調升為「紅色」（不宜前往）。因此，勞動部呼籲，雇主應以勞工健康為優先考量，不宜指派勞工前住中國大陸。如非必要，也應暫時避免指派勞工前往港澳地區，可改採視訊或電傳等其他方式來維持營運經營，或與勞工協商調整工作地點及工作內容，並照付工資。如雇主強制指派勞工前往中國大陸疫區工作，卻未提供必要的安全衛生預防設備及措施，勞工得拒絕接受指派。
陳信瑜強調，現階段雇主如確有必要指派勞工至中國大陸地區工作或出差，應徵得勞工同意並評估勞工個人健康狀況，雇主於指派勞工至中國大陸地區工作時，應強化勞工清潔、呼吸道衛生、自我健康狀況監測等感染預防措施之教育訓練，並提供口罩、個人消毒用品等防護設備，及採取體溫量測、加強工作區域清潔、消毒及保持通風。
她說，雇主如強行指派勞工至中國大陸疫區工作或出差，致勞工有權益受損之虞，勞工得以此為由終止勞動契約，雇主應給付資遣費。
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