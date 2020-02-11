新冠肺炎衝擊產業景氣 勞動部發函：可放無薪假

為回應地方縣市政府疑義，勞動部昨(10日)發函給各縣市政府、科技部新竹科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處等單位，指若因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，導致各產業業務緊縮營運困難，事業單位可經勞雇雙方協商同意後，暫時減少工時（無薪假），但每月工資不得低於法定基本工資。

勞動部發函說明，各產業如受到新冠肺炎疫情影響，導致業務緊縮、營運困難，事業單位可依循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，經勞雇雙方協商同意，暫時縮減工作時間，但若為按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於法定基本工資。

針對通報實施無薪假的事業單位，勞動部提到，須依「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，並參考「勞雇雙方協商減少工時協議書」範例與勞工書面約定，相關通報資料須按時報送勞動部。

勞動部發函對象包括直轄市及各縣市政府、科技部新竹科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處。