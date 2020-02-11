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美國火星出任務 在外太空發射火箭

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
NASA近日發布太空計畫內容，將有機會首次從火星將樣本帶回地球研究。（Photo on Wikipedia）

人類有望從火星發射火箭？美國太空總署（NASA）近日宣布，他們將要把從火星採集的礦物從火星帶回來，讓科學家鳩會直接研究火星的物質，這是人類首次在外太空發射火箭。另外，NASA也宣布了川普政府支持的登月計畫，希望2024年前讓人類可以重返月球。不過實際計劃執行程度還要看國會的態度。

根據《洛杉磯時報》報導，NASA署長布萊登斯坦近日宣布了NASA的太空計畫，整體計劃預算達到252億，比當初阿波羅登月計畫的33億還要高，這是美國首次有這麼高的太空任務預算，也顯示川普政權對太空探索的重視。太空計畫中，除了要將火星物質帶回，2024年將太空人送上月球也是外界關心之處。

在這項大規模太空任務中，將會有預計今年夏天發射的「2020火星號」，這項計劃希望在大的太空船內再設置小的太空船，先利用大太空船到達火星，將需要研究的石塊採集完成後，再利用小太空船返回地球，讓科學家有機會直接研究火星物質。

「如果這項計畫成功，這將是人類首次進行行星間來回的太空探索。」NASA資深科學家祖柏臣表示，火星有可能以前跟地球一樣，地表存在液態水，如果能將火星物質拿回來，科學家可以進行更好的判斷，重建火星的發展史。

《CNN》提到，川普自上任以來對太空任務非常執迷，除了宣布成立太空軍外，更對NASA大力資助，先前還透過副總統宣布，要不計任何代價讓美國太空人2024重返月球。不過目前預算仍處於規劃階段，《CNN》分析，國會通常會再大砍NASA預算。

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