上周五才定案 台肥董座再轉彎改由總經理黃耀興接任

台肥董事長再轉彎，2月7日台肥公告法人代表異動，原行政院農業委員會代表人康信鴻，改換行政院農業委員會副主任委員陳添壽，並在(12b日正式生效，不過，今日台肥再公告，在報請行政院後，改由現任台肥總經理黃耀興接任。

據農委會新聞稿指出，更換公股董事是因為考量近期武漢肺炎疫情升溫，為因應全球疫情可能帶來的影響，強化我國在國際漁業組織的參與及協調，確保我國漁民在國際海域上的作業權利及保障，現階段仍亟需嫻熟漁業事務的副主委陳添壽留任統籌相關業務，因此改派台肥總經理黃耀興接任。

農委會表示，黃耀興在台肥公司從基層做起，長年於台肥公司服務，業務嫻熟且專業能力備受公司內外肯定，具備擔任公股董事所需的公司治理專業，有助於台肥公司永續經營及長遠發展。