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經濟部將給貿協2至3億疫情紓困 增280個訪問團

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
外貿協會秘書長葉明水。圖／外貿協會提供

亞洲規模第一大的「台北國際自行車展」確定今年不辦，改成小型特展，外貿協會秘書長葉明水表示，帶來損失不小，但面對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不得不承受。經濟部今日已經提報紓困措施到行政院，其中提供貿協2至3億元，疫情改善後，貿協將增加海外貿訪團等共280團左右，並邀買主到台灣。

葉明水指出，經濟部提供貿協的紓困補助經費有2至3億元，貿協今日開始規劃，包括增加邀請買主，將一般買主邀請來幫廠商辦採購洽談，這是廠商最歡迎的；舉辦採購大會、美國商機日、非洲商機日。另外，組小型機動團、產業專業訪問團參訪，例如機械、電子、五金等產業；地區訪問團如中南美、非洲等，總計貿訪團增加50至80團，小型機動團增加200團，「萬箭齊發」加強後幾個月的推廣工作。

受到新冠肺炎影響，葉明水表示，貿協計畫在三月份到拜訪中國廣州汽車零件廠團已延期，4月廣交會也可能受影響，但是日本、美國、歐洲的訪問團都如期出團。

「台北國際自行車展」3月不辦，5月小型特展參展攤位預計比3月的數量砍半，剩1800個攤位。不過，台灣自行車輸出業同業公會秘書長張蕙娟表示，這主要是影響到不了解台灣自行車產業的新買家，台灣品牌在歐美都有代理、經銷，本來就會固定在當地舉辦新品發表會。

張蕙娟說，台灣最大買主來自歐盟，疫情影響中國、中國買主不能來台，對產業來說傷害不大。另一方面，供應鏈部分趁冬季產業淡季「全球性清庫存」，一方面因應新型態銷售模式，做體制上的改變，這是危機入市、尋求轉變，並不悲觀看待。

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