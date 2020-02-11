聽新聞
test
0:00 / 0:00
經濟部將給貿協2至3億疫情紓困 增280個訪問團
亞洲規模第一大的「台北國際自行車展」確定今年不辦，改成小型特展，外貿協會秘書長葉明水表示，帶來損失不小，但面對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不得不承受。經濟部今日已經提報紓困措施到行政院，其中提供貿協2至3億元，疫情改善後，貿協將增加海外貿訪團等共280團左右，並邀買主到台灣。
葉明水指出，經濟部提供貿協的紓困補助經費有2至3億元，貿協今日開始規劃，包括增加邀請買主，將一般買主邀請來幫廠商辦採購洽談，這是廠商最歡迎的；舉辦採購大會、美國商機日、非洲商機日。另外，組小型機動團、產業專業訪問團參訪，例如機械、電子、五金等產業；地區訪問團如中南美、非洲等，總計貿訪團增加50至80團，小型機動團增加200團，「萬箭齊發」加強後幾個月的推廣工作。
受到新冠肺炎影響，葉明水表示，貿協計畫在三月份到拜訪中國廣州汽車零件廠團已延期，4月廣交會也可能受影響，但是日本、美國、歐洲的訪問團都如期出團。
「台北國際自行車展」3月不辦，5月小型特展參展攤位預計比3月的數量砍半，剩1800個攤位。不過，台灣自行車輸出業同業公會秘書長張蕙娟表示，這主要是影響到不了解台灣自行車產業的新買家，台灣品牌在歐美都有代理、經銷，本來就會固定在當地舉辦新品發表會。
張蕙娟說，台灣最大買主來自歐盟，疫情影響中國、中國買主不能來台，對產業來說傷害不大。另一方面，供應鏈部分趁冬季產業淡季「全球性清庫存」，一方面因應新型態銷售模式，做體制上的改變，這是危機入市、尋求轉變，並不悲觀看待。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言