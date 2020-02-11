疫情攪局市場震盪加劇 資金避風港在哪

今年以來風波不斷，除美伊情勢緊張，隨即在亞洲農曆年前爆新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，全球各大洲皆有案例傳出，歐美股市接連受影響，亞洲股市更是重災區。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益建議，初期可避開風險資產，待疫情邊際轉暖後再參與反彈行情，而投資等級債券在此波疫情下，可望受惠成為資金避風港。

粘瑞益指出，鑒於武漢疫情不確定因素仍未排除，故短期波動在所難免，但長期而言，最終疫情對經濟、市場風險偏好皆將獲得壓制，故股市有機會探底回升。未來盤勢發展可持續關注新型冠狀病毒的最新進展，倘若疫情獲得有效控制，即確診人數逐漸下降，則不失為進場布局股市的好時點。

粘瑞益建議投資人目前仍應謹慎以對，部位配置可先以投資等級債券為主。在市場具不確定性時，投資等級債為最適配置，建議投資人可採取低接投資等級債的策略，在市場不確定性加大時配置防禦部位。

武漢肺炎病癥相對不明顯，沒有明確檢測及治療方法，容易擴散傳播，市場預期潛在影響會比SARS或MERS嚴重，影響時間及範圍也更長更廣。目前中國大陸實施延後開工及封城政策阻絕疫情散播，導致消費萎縮，並衝擊製造業。粘瑞益認為，此時投資等級債更適合做為資金避風港。

1月底FOMC會議連續第二次維持利率在1.50~1.75%不變，目前勞動市場維持強勁，經濟活動以溫和速度上升；平均而言，最近幾個月就業成長維持穩固，失業率保持在低點，儘管家庭支出以溫和的速度成長，但企業固定投資與出口維持疲弱，委員會認為，美國經濟將持續擴張與就業維持強勁。

根據芝加哥商品交易所的Fed watch網站預估，3月FOMC維持利率的機率高達8成，升息風險已消弭，更有利債市表現。

在市場仍動盪之際，粘瑞益建議投資人在資產配置中，可選擇如富邦全球投等債，或著眼於高評等公司債之標的，如富邦A級公司債 等投資等級債ETF，除追求相對穩定的收益外，也兼顧資產安全性。