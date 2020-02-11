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中小企業恐斷鍊 桃園「創新創業辦公室」當紓困窗口

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市經發局長郭裕信解釋，「創新創業輔導辦公室」對中小企業紓困、取得跟串接中央資源都相當熟悉，未來中小企業可以透過「創新創業輔導辦公室」窗口尋求幫助。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情升溫，首當其衝的是航空業與觀光產業，桃園市長鄭文燦談及桃園有不少中小企業也可能受到影響，下一波恐會是製造產業發生斷鍊危機，他表示，已要求桃園市經發局位於虎頭山創新園區內的「創新創業辦公室」當因應窗口，未來將負責協助處理企業紓困。

鄭表示，新冠肺炎對觀光旅遊界產生相當大的影響，目前觀旅局已針對桃市業者進行了解，將會統整意見向中央反映，他說，現需等待行政院提出來的紓困方案，希望會有包括利息補貼、貸款展延、員工訓練等方案，待拍板定案後地方政府會全面配合。

鄭指出，據他所知，經濟部中小企業聯合輔導基金會統計，目前全國已受理4700多件紓困案件，不僅旅遊業受衝擊，中小企業也同樣面臨這些問題，目前桃園已請經發局「創新創業辦公室」作為窗口；經發局長郭裕信表示，「創新創業輔導辦公室」位於桃園虎頭山創新園區內，由台灣中小企銀、中小信保、中小企業聯服基金會共同營運，設立初衷為扶植虎頭山相關企業、桃市中小企業成長。

郭裕信解釋，「創新創業輔導辦公室」對中小企業紓困、取得跟串接中央資源都相當熟悉，未來中小企業可以透過「創新創業輔導辦公室」窗口尋求幫助。郭裕信表示，已過去SARS經驗來看，第一波受到衝擊的產業為航空、觀光旅遊，下一個恐會是製造業，他指出，桃園電子、資訊產業多，許多原料皆從中國大陸進口，庫存原料做完就無法製作產品，恐會發生斷鍊危機，要提早因應準備。

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