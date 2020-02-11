新穎生醫DNlite-IVD103 獲歐盟上市許可

生技業者新穎生醫，雖然目前還未登錄興櫃，但今（11）日公布研發成果，全球首創，糖尿病腎病變預防檢測試劑問世，DNlite-IVD103獲歐盟上市許可。

創新型專業體外診斷試劑（Innovative IVD）廠商新穎生醫今日表示，成功開發全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑「DNlite-IVD103」，已取得歐盟體外診斷試劑（CE IVD mark）上市許可。

由於全球末期腎臟病患約有五成來自於糖尿病腎病變，而糖尿病腎病變預防檢測一直是醫療未滿足市場，DNlite-IVD103獲准於歐洲上市，寫下台灣創新體外診斷試劑（Innovative IVD）成功進軍國際慢性病首例。新穎生醫目前積極佈建歐洲上市銷售通路，2020年起將進入收成期。

新穎生醫董事長曾錙翎博士表示，目前定期追蹤糖尿病腎病變的方法是檢驗尿液中的白蛋白（UACR：尿液微量白蛋白／肌酸酐比值），「預測勝於檢測」的理念，從初始即投入開發糖尿病腎病變檢測試劑，公司推出的檢測蛋白質轉譯後修飾技術，有效改良先進生物標記檢測耗時、昂貴的困境，同時又彌補傳統檢驗方法靈敏度不足問題。