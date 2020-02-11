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宣捷臍帶間質幹細胞新藥 成新冠肺炎治療新希望

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
宣捷臍帶間質幹細胞新藥，成新冠肺炎治療新希望。 圖／美聯社

生技業者大家一起動起來全面對抗新冠肺炎（武漢肺炎）。宣捷幹細胞（4724）集團旗下的宣捷製藥研發的宣捷細胞生物製藥由臍帶間質幹細胞所研發的新藥UMC119-06，其用於治療急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome，ARDS），成為全台唯一研發中新藥被核准執行治療急性和慢性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司，為目前新冠肺炎患者帶來治療新希望。

宣捷製藥董事長宣昶有表示，全力配合政府阻止疫情加重的一切努力，若衛福部需要UMC119-06細胞新藥用於新冠肺炎患者的治療，宣捷製藥將履行研發細胞新藥，全力配合。

隨著全球新型冠狀病毒疫情持續擴大，死亡人數不斷攀升，新藥治療不容緩。宣捷細胞生物製藥由臍帶間質幹細胞所研發的新藥UMC119-06，成為全台唯一研發中新藥被核准執行治療急性和慢性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司。

宣捷製藥多年來專注於人類臍帶間質幹細胞新藥研發，其中同種異體研發中新藥UMC119-06分別於2019和2020年獲得衛福部和美國FDA，用於治療慢性阻塞性肺疾病（COPD）和ARDS新藥臨床試驗（IND）審查核准。

宣昶有也進一步分析，由於臍帶間質幹細胞具有增進內源幹細胞生長與分化，以及免疫調節的藥物作用機制，宣捷製藥於動物功效性試驗發現，UMC119-06注射至慢性發炎小鼠，結果證實能改善肺臟發炎，降低全身性發炎因子，組織切片顯示具有改善肺泡結構和肺氣腫之功效。

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