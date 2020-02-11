經濟部：口罩平均日產量逾420萬片 防疫人員優先

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未歇，經濟部趕工生產口罩。經濟部今（11）日表示，口罩生產的平均日產量提升已經超過420萬片水準，在產量提升之後，會率先支持第一線防疫的醫護人員。

因此，配送到醫療院所的口罩數量將會倍增，從原本的平均每日85萬片增加到170萬片，補充各醫院的庫存到15天安全準備量。

此外，針對很多民眾反映，因病需要頻繁就醫的病患也需要更多口罩。所以產量提升後，會提供每日約13萬片口罩給洗腎、化療、放療，或是醫生評估因病需要頻繁就醫的特殊病患，還有住院病患的陪病人員（限一位），上述民眾可以向醫療院所登記。