夜市券使用期限到2月底 回收率最高前五名人氣夜市出爐

經濟部今（11）日表示，200元夜市抵用券使用已接近尾聲，旅宿業者發放夜市券已於今年1月31日截止，使用期限則可持續使用到2月底。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，夜市抵用券截至2月5日止全台夜市抵用券發放數1,032萬張，已回收達578萬張，估計帶動8億6,000多萬元商機，尤其在南部及東部等重點區域，明顯創造旅遊住宿及消費效益。

回收率最高的前五名夜市依序是花蓮東大門夜市、高雄六合夜市、台南花園夜市、台中逢甲觀光夜市及嘉義市文化路夜市。

經濟部指出，目前仍有許多夜市為搶攻民眾手中尚未使用的夜市券億元商機而各出奇招，如在夜市入口處懸掛明顯使用布條或電子看板，讓民眾一眼就可以辨認適用夜市券；部分攤商提供使用夜市券優惠促銷，如使用滿佰送飲料或小菜、一次使用四張即可享打8折優惠或是份量加大等，吸引民眾前來加碼使用夜市券，刺激額外消費。

經濟部提醒，現在手上還持有夜市抵用劵的民眾，把握最後時間到配合的夜市消費，逾期夜市券即作廢。