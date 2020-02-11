夜市券使用期限到2月底 回收率最高前五名人氣夜市出爐
經濟部今（11）日表示，200元夜市抵用券使用已接近尾聲，旅宿業者發放夜市券已於今年1月31日截止，使用期限則可持續使用到2月底。
經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，夜市抵用券截至2月5日止全台夜市抵用券發放數1,032萬張，已回收達578萬張，估計帶動8億6,000多萬元商機，尤其在南部及東部等重點區域，明顯創造旅遊住宿及消費效益。
回收率最高的前五名夜市依序是花蓮東大門夜市、高雄六合夜市、台南花園夜市、台中逢甲觀光夜市及嘉義市文化路夜市。
經濟部指出，目前仍有許多夜市為搶攻民眾手中尚未使用的夜市券億元商機而各出奇招，如在夜市入口處懸掛明顯使用布條或電子看板，讓民眾一眼就可以辨認適用夜市券；部分攤商提供使用夜市券優惠促銷，如使用滿佰送飲料或小菜、一次使用四張即可享打8折優惠或是份量加大等，吸引民眾前來加碼使用夜市券，刺激額外消費。
經濟部提醒，現在手上還持有夜市抵用劵的民眾，把握最後時間到配合的夜市消費，逾期夜市券即作廢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言