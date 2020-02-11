快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

聯準會主席今赴國會 市場「鴿」聲四起

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
Fed主席鮑爾 美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於今（11）、明兩日赴國會參眾兩院，進行半年度的政策報告，一般預料將重申維持現行寬鬆政策的模式，主要著眼於美國景氣仍維持溫和擴張態勢，包括甫公布的元月份就業數據明顯優於預期，此外私人消費支出則穩定擴張，但企業資本支出則尚無起色，是聯準會較為顧忌的一環。

國內大型券商研究部門表示，至於近期爆發的武漢肺炎疫情，對於全球景氣擴張投下變數，各國央行都密切注意其影響的時間及廣度，事件發展的不確定性仍高，預料對於未來的貨幣政策走向，將產生一定程度的影響力，也意味著貨幣政策持續偏向寬鬆的機率極高，而目前利率期貨市場的交易結果顯示，今年年底之前不排除將再降息1碼。

另外，今年正值美國總統大選年，預料央行也將採取較為中立的立場，若疫情獲得有效控制的前提下，政策持平的可能性較高，避免成為美國兩黨選舉惡鬥下的代罪羔羊。

今年具有FOMC投票權的費城聯準會主席Harker稱，聯準會正持續監控疫情影響，若對景氣產生衝擊，將採取必要行動。談話引發市場鴿派解讀，引導各天期美歐公債殖利率走低，與股市走勢分化。昨日終場10年期美債殖利率下跌1.4bps至1.5696%；10年期德債則下跌2.5bps至-0.411%。

大型券商指出，美國財政部未來三日將標售3、10、30年期公債，總計840億美元，1月下旬以來各天期殖利率明顯走低，來到四個月低點，反映疫情衝擊、降息預期升溫的影響，公債標售的需求是否依舊強勁，將反映市場對於中期利率的動向，是一大關注重點。

另一方面，主席鮑爾將至國會進行半年度貨幣政策聽證報告，預料立場或較此前傾向鴿派，將令殖利率延續震盪偏跌的走勢，下探下方支撐1.50%。

美國聯準會 殖利率
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台股拚終止連2黑 法人：仍需留意復工進度

道瓊反彈走升 標普、那斯達克收創新高

黨員勾結極右派 梅克爾接班人不選總理了

圖林根邦總理事件喬不攏 梅克爾接班人不選總理了

相關新聞

防疫照顧假上路 第一個喊給薪的五結鄉公所無人申請

由於新冠肺炎(武漢肺炎)疫情造成學校延後開學，政府給防疫照顧假今天上路。第一個喊出放假給薪的宜蘭五結鄉公所，尚未接獲有員...

聯準會主席今赴國會 市場「鴿」聲四起

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於今（11）、明兩日赴國會參眾兩院，進行半年度的政策報告，一般預料將重申維持現行寬鬆政策的...

中大型旅行社 鼓勵請特休

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情重創觀光業，尤以旅行社是最大受災戶，昨（10）日持續傳出個別公司討論「減薪換休假」。喜鴻旅行社昨日證實，討論中、未啟動，若實施將以副總級以上主管先行。五福旅遊則決議先「鼓勵」員工放特休假，因應現況。

交部救觀光 將金援百億

武漢肺炎疫情持續延燒，觀光業受到的衝擊也不斷擴大，交通部長林佳龍昨（10）日召集交通部所屬單位開會，初步敲定將籌百億元投入救觀光，其中約四成五為補助損失、協助業者融資周轉的紓困方案，五成五約55億元為振興方案，相關規劃今（11）日將赴行政院報告，待政院拍板後，預計最快本周就會提出。

國發基金淨值 首破兆元關卡

國發基金淨值首度突破兆元關卡，截至去年十二月底，國發基金淨值為七五八五點四億元，若加計歷年累積繳還國庫的數額，則達一兆九十三點三億元。與原始國庫交付國發基金的投資成本相比，國發基金成立四十七年來，資產翻了超過三十二倍。

民航局：建議航空業輪流放假

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，首當其衝的旅行社據傳有業者開無薪假第一槍，交通部觀光局昨（10）日表示，目前有聽聞，但尚未收到確切消息，業者要員工休無薪假，必須符合勞動法規，這部分主管機關是勞動部；交通部也已研擬多項紓困措施，要來協助艱困業者暫度難關。

配合防疫措施 旅行團暫停赴陸港澳轉機

交通部觀光局昨（10）日宣布，配合防疫措施，並綜合衡酌疫情發展、航空減班等因素，持續暫停旅行業組團前往中國大陸地區旅遊至4月30日（包含由大陸轉機前往其他地區旅遊）。

績優生喊休 凸顯觀光產業慘況

傳出評估實施無薪假的喜鴻旅行社，是台灣旅行社業者的獲利績優生，也是幸福企業，該公司去年稅後純益約1.5億到1.7億元間、每股稅後純益（EPS）逾20元，經營績效傑出，若喜鴻都要放無薪假，那其他業者的艱困可見一斑。

因應疫情衝擊產業 政院：不排除訂特別條例

行政院知情官員昨（10）日鬆口，針對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情造成的產業衝擊，不排除訂定特別條例；官員說，希望能在立法院開議後儘速提案，並呼籲朝野黨團能支持、儘速通過。

國發基金 去年大賺232億

國發基金昨（10）日發布2019年第4季季報，與上年同期相比，受到投資事業股價上漲所致，未實現損益一年來共增加1,806億元。而2019年全年總獲利為232.4億元，國發基金指出，主因台積電調整股利政策，使國發基金在去年獲得1.5倍股利收入。

國發基金成立47年 資產翻漲32倍

國發基金淨值首度突破兆元關卡，截至2019年12月底，國發基金淨值為7,585.4億元，若加計歷年累積繳還國庫的數額，則達1兆93.3億元。與原始國庫交付國發基金的投資成本相比，國發基金成立47年來，資產翻了超過32倍。

北上廣深皆被武漢肺炎疫情「淪陷」 台商投資總計654億美元

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴大，中國四大城市「北上廣深」都宣布半封城，為了解台商受影響情況，經濟部工業局已經著手聯絡台商或台資企業，並將調查結果報告給部長沈榮津。據投審會統計，廣州、深圳所在的廣東省，是台商投資件數之冠，加上北京、上海，投資總額約有654億美元。

熱門新聞

武漢肺炎疫情延燒難復工 中國大陸這些台商產業慘了

觀光業無薪假來了？ 五福：鼓勵員工預先排休

元月驚奇 國泰、富邦金大賺百億

國巨MLCC報價 大漲三成

咖啡跨店寄杯 小七參戰

電子代工廠慘 陸產能利用率剩三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。