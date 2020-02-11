聯準會主席今赴國會 市場「鴿」聲四起

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於今（11）、明兩日赴國會參眾兩院，進行半年度的政策報告，一般預料將重申維持現行寬鬆政策的模式，主要著眼於美國景氣仍維持溫和擴張態勢，包括甫公布的元月份就業數據明顯優於預期，此外私人消費支出則穩定擴張，但企業資本支出則尚無起色，是聯準會較為顧忌的一環。

國內大型券商研究部門表示，至於近期爆發的武漢肺炎疫情，對於全球景氣擴張投下變數，各國央行都密切注意其影響的時間及廣度，事件發展的不確定性仍高，預料對於未來的貨幣政策走向，將產生一定程度的影響力，也意味著貨幣政策持續偏向寬鬆的機率極高，而目前利率期貨市場的交易結果顯示，今年年底之前不排除將再降息1碼。

另外，今年正值美國總統大選年，預料央行也將採取較為中立的立場，若疫情獲得有效控制的前提下，政策持平的可能性較高，避免成為美國兩黨選舉惡鬥下的代罪羔羊。

今年具有FOMC投票權的費城聯準會主席Harker稱，聯準會正持續監控疫情影響，若對景氣產生衝擊，將採取必要行動。談話引發市場鴿派解讀，引導各天期美歐公債殖利率走低，與股市走勢分化。昨日終場10年期美債殖利率下跌1.4bps至1.5696%；10年期德債則下跌2.5bps至-0.411%。

大型券商指出，美國財政部未來三日將標售3、10、30年期公債，總計840億美元，1月下旬以來各天期殖利率明顯走低，來到四個月低點，反映疫情衝擊、降息預期升溫的影響，公債標售的需求是否依舊強勁，將反映市場對於中期利率的動向，是一大關注重點。

另一方面，主席鮑爾將至國會進行半年度貨幣政策聽證報告，預料立場或較此前傾向鴿派，將令殖利率延續震盪偏跌的走勢，下探下方支撐1.50%。