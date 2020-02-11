台肥明召開臨時董事會 推舉新任董事長

台肥（1722）明（12）日早上將召開臨時董事會，會正式推舉新任董事長，由於日前行政院農業委員會副主任委員陳添壽已經成為台肥的法人董事代表，明天上午正式召開董會推舉董事長人選，可望由陳添壽接任。

農委會對於「R5無雙-日升月恆」案一直有不同的看法，去年底派任的台肥公股董事針對「R5無雙-日升月恆」建案貸款案也於董事會正式提案要求查明。市場揣測雖然經營團隊針對此事也已經整理相關的資料，於董事會中報告。然而今年開春後，農委會立即大動作更換法人代表，並且直接牽動董事長一職，市場認為恐跟「R5無雙-日升月恆」案的處理有關。

根據台肥公告行政院農業委員會改派法人董事代表人的內容，法人表行政院農業委員會原來的代表人康信鴻，也是台灣肥料選出的董事長，根據相關的規定，法人代表改換後，董事長一職也必須重選；行政院農業委員會新來的代表人為陳添壽，為行政院農業委員會副主任委員，新任的董事任期則到110年6月30日。

台肥獲利一直都相當穩定，去年單第3季稅後純益為4.66億元，每股稅後純益為0.48元；累計前三季的稅後純益為15.45億元，每股稅後純益1.58元。

市場普遍認為，陳添壽有其專業背景，如能順利接任董事長一職，上任後有助於將台肥的營運發揮效益外，進一步照顧農民，協助推動相關政府政策。