北上廣深皆被武漢肺炎疫情「淪陷」 台商投資總計654億美元

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴大，中國四大城市「北上廣深」都宣布半封城，為了解台商受影響情況，經濟部工業局已經著手聯絡台商或台資企業，並將調查結果報告給部長沈榮津。據投審會統計，廣州、深圳所在的廣東省，是台商投資件數之冠，加上北京、上海，投資總額約有654億美元。

根據投審會統計，廣州、深圳所在的廣東省，是台商投資案件數最多的省份，共有1萬3033件、總金額336億美元，上海則有6340件、共計271億美元，北京較少，有1377件，總計47億美元。

工業局局長呂正華表示，已經「動員全局打電話」，他也親自參與調查，向了解台商、台資企業開工日期、對運營影響，調查對象包括半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件、機械設備業等上中下游供應鏈，不過仍有少數廠商不提供狀況評估。這份調查將在首長看過後，再一併公佈。