英國脫歐成定局 留意明年通關變革

英國脫歐成定局，安永會計師周黎芳今（10）日提醒，台商赴英國往來須注意，直到2020年12月31日止，英國仍然適用歐盟稅收指令，但是2021年1月1日起，就要適用新的海關申報方式，必須取得英國經濟營運商登記與識別號碼。

周黎芳指出，台商與英國企業貿易往來並不少見，即便不是直接在英國設立子公司，一般製造業、高科技產業，也都很常見從荷蘭等歐盟成員國，設置發貨倉庫、拉貨到英國等模式，然而英國已經確定於今年1月31日晚間脫歐，企業必須開始採行因應作為。

周黎芳表示，目前是英國脫歐的過渡期，持續時間至2020年12月31日，根據脫歐協議第127條，過渡期內英國將持續受歐盟法律規範、被視為歐盟成員國的一員，仍適用歐盟的稅收指令（EU tax directives），但明年起除非英國與歐盟達成特定協議，否則將不再享有歐盟稅收指令的相關租稅優惠。

周黎芳表示，明年起英國脫歐之後，很大可能性被排除在歐盟的免關稅措施之外，台商沒辦法像現在一樣，可以用同一個編號往返歐陸及英國，而必須把握過渡期這段期間，取得英國經濟營運商登記與識別號碼（EORI），未來在進出英國時，獨立處理關稅及進口流程。

周黎芳提醒，在不適用歐盟稅收指令的相關租稅優惠情況下，從英國支付的利息及權利金給歐盟國家，可能要依英國國內法規定，扣繳20%稅額。