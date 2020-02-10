武漢肺炎疫情延燒難復工 中國大陸這些台商產業慘了

武漢肺炎疫情持續擴散，中國不少省、市開工日皆往後推遲。經濟部工業局近日來持續掌握台商開工情況，初步判斷，受衝擊產業擴及半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件或機械設備業，對全球供應鏈衝擊不容小覷。

中國大陸開工日難以明朗，對產業供應鏈影響也難以估計。官員表示，當務之急就是趕緊與歐美客戶協商，趕快轉單，將原本在中國大陸的訂單轉回台灣、東南亞、印度、中南美洲等中國大陸以外生產基地。不過官員也坦言，只有在中國大陸以外有生產基地的台商，才能運用轉單，降低衝擊。

據了解，台商開工情況經工業局彙整後，預計最快今（10）日向經濟部長沈榮津報告。

官員表示，依目前掌握的資料顯示，因中國大陸無法順利開工，受到衝擊的產業類別，將擴及半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件或機械設備，但仍須進一步了解上下游供應鏈的變動與影響，這尚需要一些時間。

官員表示，由於台商在中國大陸各省分布廣泛，廠區眾多，不同廠區面臨到的情形並不相同，昨日雖有部分地方開工，但是各地開工條件不盡相同，再加上這幾天封城數字持續變化中，都增加掌握的難度。

又例如，某廠在A地可以如期開工，它的供應廠商卻在其他封城城市，原物料、零組件無法配合供應，周邊條件無法配合，開工也沒用，還是受到影響。

武漢肺炎疫情持續延燒，中國大陸多個省無法順利開工，北京、上海昨日接連宣布採取封閉管理，對全球供應鏈勢將造成衝擊。經濟部官員表示，自上周開始持續與各地台商保持密切聯繫，調查衝擊程度與復工預備狀況，並透過國內公、協會，掌握大陸供應鏈對台灣產業影響，彙整完成後將向沈榮津報告。