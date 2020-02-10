快訊

菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

武漢肺炎疫情延燒難復工 中國大陸這些台商產業慘了

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
半導體晶圓廠生產線。 圖／聯合報系資料照片

武漢肺炎疫情持續擴散，中國不少省、市開工日皆往後推遲。經濟部工業局近日來持續掌握台商開工情況，初步判斷，受衝擊產業擴及半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件或機械設備業，對全球供應鏈衝擊不容小覷。

中國大陸開工日難以明朗，對產業供應鏈影響也難以估計。官員表示，當務之急就是趕緊與歐美客戶協商，趕快轉單，將原本在中國大陸的訂單轉回台灣、東南亞、印度、中南美洲等中國大陸以外生產基地。不過官員也坦言，只有在中國大陸以外有生產基地的台商，才能運用轉單，降低衝擊。

據了解，台商開工情況經工業局彙整後，預計最快今（10）日向經濟部長沈榮津報告。

官員表示，依目前掌握的資料顯示，因中國大陸無法順利開工，受到衝擊的產業類別，將擴及半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件或機械設備，但仍須進一步了解上下游供應鏈的變動與影響，這尚需要一些時間。

官員表示，由於台商在中國大陸各省分布廣泛，廠區眾多，不同廠區面臨到的情形並不相同，昨日雖有部分地方開工，但是各地開工條件不盡相同，再加上這幾天封城數字持續變化中，都增加掌握的難度。

又例如，某廠在A地可以如期開工，它的供應廠商卻在其他封城城市，原物料、零組件無法配合供應，周邊條件無法配合，開工也沒用，還是受到影響。

武漢肺炎疫情持續延燒，中國大陸多個省無法順利開工，北京、上海昨日接連宣布採取封閉管理，對全球供應鏈勢將造成衝擊。經濟部官員表示，自上周開始持續與各地台商保持密切聯繫，調查衝擊程度與復工預備狀況，並透過國內公、協會，掌握大陸供應鏈對台灣產業影響，彙整完成後將向沈榮津報告。

台商 經濟部 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

口罩日產能增70餘萬片 優先提供醫療院所、慢性病患者

中國4大城市接連封城 經濟部盤點台商受衝擊情形

北京半封城！ 經濟部掌握台商衝擊程度與復工狀況

陸多省市封閉 經濟部清查產業衝擊

相關新聞

遠航公告信託專戶現金1.6億元 今起受理登記退費

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，交通部上月底廢止遠航的民用航空運輸業許可證。遠航今日公告信託財產專戶，內有現金1億6389萬元，今起受理旅客登記退費。

「比死豬、死老鼠還臭」 卜蜂污泥案揭開美食天堂的陰暗面

台灣人每天吃掉25萬片雞排，相當於10座台北101大樓高，一年商機40億元；健身帶起的雞胸肉風潮，更創造一年破百億商機。

2019薪資年成長2.82% 建築營造、不動產起薪高

根據1111人力銀行「2019年度薪資調查」顯示，2019年的平均薪資年成長2.82%，比前兩年大幅提升，其中，「建築營造/不動產相關」起薪衝破3.5萬元，也擠下科技產業，登上第一。同時，1111人力銀行也提醒，新冠肺炎疫情將影響台灣產業景氣，觀光產業預估將有高達1200億元損失。

武漢疫情衝擊 下修智慧手機Q1生產總數至年減12%

全球市場研究機構TrendForce最新調查，智慧型手機產業人力需求大，中國延後至2月10號復工及人流管制政策將對產出造成明顯衝擊。除此之外，民眾消費力道也同時大減，基於上述原因，TrendForce下修對於第一季智慧型手機生產總數的預估至2.75億支，較去年同期衰退約12%，為近5年來新低。

武漢肺炎疫情延燒難復工 中國大陸這些台商產業慘了

武漢肺炎疫情持續擴散，中國不少省、市開工日皆往後推遲。經濟部工業局近日來持續掌握台商開工情況，初步判斷，受衝擊產業擴及半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件或機械設備業，對全球供應鏈衝擊不容小覷。

防疫照顧假明啟動 部分業者開放帶小孩上班

新冠肺炎疫情持續延燒，日前疫情指揮中心緊急頒布的「防疫照顧假」明（11）日正式啟動。但，現在也有中小企業準備祭出彈性措施，開放讓員工帶小孩到公司上班，體貼想工作又想照顧孩子的員工。

北京半封城！ 經濟部掌握台商衝擊程度與復工狀況

新冠肺炎疫情還沒有趨緩跡象，中國首都北京市也在今（10）日10點宣布社區封閉式管理措施，而中國大陸多省市因新冠肺炎疫情封...

專家看本周指標／新興國將掀新一波降息潮

本周全球聚焦武漢肺炎疫情將進入感染關鍵期，由於中國大陸當地醫療體系確診與實際感染數訊息未明朗，專業機構就近一個月來主要疫區感染率及都市人口推估疫情最高峰恐落在4月，未來三周全球防疫觀察重點為輕型症狀人傳人及各類群聚感染速度，各國以防堵社區感染為首要目標，預估2月底至3月初的控制情形是第一階段檢視時點。

昆山上百家台商 獲准復工

中國大陸受武漢肺炎疫情而延後開工，各行業原定今（10）日恢復正常上班，但疫情未減，是否要如期開工，已出現中央與地方不同調。所幸，台商聚集的江蘇省昆山市已有上百家通過核准復工。

陸多省市封閉 經濟部清查產業衝擊

中國大陸多省市因武漢肺炎疫情封閉，衝擊各產業運作，經濟部工業局昨（9）日指出，已致電所有在陸投資台廠，調查衝擊程度與復工預備狀況，並透過國內公、協會，掌握大陸供應鏈對台灣產業影響，經統整後，儘速向部長沈榮津報告。

水泥、工具機業 恐停擺

武漢肺炎疫情影響傳產業復工，其中，台廠西進投資的水泥、工具機等產業大多無法在今（10）日如期復工，僅民生相關的百貨、食品業有望開張做生意。此外，石化業中的台塑寧波廠「運轉沒停過」，沒有復工的問題。

大陸供應鏈若中斷 台GDP恐下修

主計總處十二日將公布最新國內經濟預測，受到武漢新冠肺炎影響，台商在大陸工廠延遲復工，對台灣較大的影響是恐造成供應鏈中斷，旅遊下降也影響內需市場，學者預估原本去年十一月預估的今年經濟成長率百分之二點七二將下修。

熱門新聞

特斯拉加碼生產 追單群創

昆山上百家台商 獲准復工

台塑化除菌神器 一「疫」成名

觀光業無薪假來了？ 五福：鼓勵員工預先排休

太陽能料源叫缺 漲風蠢動

大陸供應鏈若中斷 台GDP恐下修

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。