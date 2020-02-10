屏東縣新春徵才2月15日登場 逾20家廠商釋超過250個職缺

每年農曆年後是轉職潮高峰，屏東縣政府為協助廠商能夠找到好人才，讓失業/轉職者能夠找到好工作，將於2月15日(六)上午9時30分至12時30分於屏東縣政府親民大道，舉辦新春現場徵才活動，歡迎民眾踴躍前來參與，可以在年後順利上工或轉換跑道。

此次活動邀請超過20家以上知名企業參與，包括鋐原能源、明揚國際科技、鈺陞興業、鋇泰電子、盟鑫金屬、Global mall 環球購物中心、星博電子、傑生工業、永大食品及多家護理醫療機構以及南台灣具規模之飯店等，釋出超過250個以上的工作機會。

徵才職務內容有：包含主管級職務及各類技術專員/工程師、照服員、品管、飯店服務員、作業員、營建工程等各類職缺。另，為延續屏東挺青年政策，鼓勵青年來到屏東就業及定居，使產業發展能有充足與優質人力，健全及強化就業市場，促進屏東產業發展，

屏東縣府並指出，正持續推動「屏東好貼薪」政策，鼓勵青年移居及返鄉穩定就業，享受安居樂業的幸福生活，即日起至109年12月31日止受理申請，只要自108年1月1日起戶籍遷移至屏東並於屏東工作者，或原設籍屏東，108年以後從外地返鄉工作者，工作滿6個月及12個月，可獲得共6萬元穩定就業獎助金。

另外，為協助屏縣青年職涯發展，提昇青年就業意願，屏東好貼薪政策與勞動部勞動力發展署青年職得好評試辦計畫接軌，凡設籍屏東且於屏東工作，參與完成青年職得好計畫，仍受僱於原同一事業單位，工作滿3個月，縣府將再加碼獎助1.5萬元、工作滿9個月，再加碼獎助3萬元穩定就業獎助金。