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武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

防疫照顧假11日啟動 部分企業開放員工帶孩子上班

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
因應武漢肺炎疫情，高級中學以下學校延到2月25日開學，期間家長有一人可以請防疫照顧假。記者林伯東／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，日前疫情指揮中心緊急頒布的「防疫照顧假」明（11）日正式啟動。但，現在也有中小企業準備祭出彈性措施，開放讓員工帶小孩到公司上班的另一選項，體貼想工作又想照顧孩子的員工。

據了解，包括1111人力銀行、親子天下都將開放讓員工帶小孩到公司上班的另一選項，1111人力銀行並將提供獨立照料空間及免費午餐，釋出最大資源與善意，協助員工度過這14天直到家中12歲以下學童開學。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，台灣產業結構以中小企業占多數，在人力調度方面，不如大型企業具有完整的職務代理人制度，一旦有人請防疫照顧假，恐加重其他同仁工作負荷量，若要給足全薪防疫照顧假，對於微型企業而言又是一項負擔，因此除了給假之外，或許開放員工可帶著孩子上班，是另一種可行的選項。

勞動部表示，「防疫照顧假」是為防疫應變的特別措施，若有親自照顧學童需求，家長之一可在2月11日至2月24日家長請「防疫照顧假」，勞動部已規定雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤奬金、解僱或予不利的處分。

勞動部進一步指出，由於防疫照顧假是防疫應變特別措施，並非公假性質，與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，勞工可自行運用，希望勞雇雙方共體時艱，共同為防疫而努力。

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