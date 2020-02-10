快訊

武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

北京半封城！ 經濟部掌握台商衝擊程度與復工狀況

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
北京10日上午宣布封閉式管理，條列10項防控措施。取自北京市政府官網

新冠肺炎疫情還沒有趨緩跡象，中國首都北京市也在今（10）日10點宣布社區封閉式管理措施，而中國大陸多省市因新冠肺炎疫情封閉也嚴重衝擊各產業運作，經濟部工業局今（10）日指出，因為台商遍佈中國大陸各城市，已全力動員同仁致電所有在陸投資台廠，調查衝擊程度與復工預備狀況，同時也透過國內公、協會，掌握大陸供應鏈對台灣產業影響。

不過，工業局也坦言，中國大陸的台商真的很多，分布在中國大陸城市也廣，調查需要一段時間，經統整後，會儘速向部長沈榮津報告。

工業局初估，這次受衝擊產業範圍將擴及半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件或機械設備業上中下游供應鏈。且調查對象擴及台資製造廠，例如先前調查在陸投資的半導體產業，這次調查將半導體產業相關的設備商、零組件商，也就是個別產業的上下游廠商也列入此次調查範圍，因此會需要一段時間。

2019新型冠狀病毒
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

陸多省市封閉 經濟部清查產業衝擊

經部將比照SARS 擬紓困產業方案

經濟部估3月初口罩才能日產千萬片 擬延長出口禁令

武漢疫情延燒 對我國製造業衝擊將遠大於零售業

相關新聞

北京半封城！ 經濟部掌握台商衝擊程度與復工狀況

新冠肺炎疫情還沒有趨緩跡象，中國首都北京市也在今（10）日10點宣布社區封閉式管理措施，而中國大陸多省市因新冠肺炎疫情封...

專家看本周指標／新興國將掀新一波降息潮

本周全球聚焦武漢肺炎疫情將進入感染關鍵期，由於中國大陸當地醫療體系確診與實際感染數訊息未明朗，專業機構就近一個月來主要疫區感染率及都市人口推估疫情最高峰恐落在4月，未來三周全球防疫觀察重點為輕型症狀人傳人及各類群聚感染速度，各國以防堵社區感染為首要目標，預估2月底至3月初的控制情形是第一階段檢視時點。

昆山上百家台商 獲准復工

中國大陸受武漢肺炎疫情而延後開工，各行業原定今（10）日恢復正常上班，但疫情未減，是否要如期開工，已出現中央與地方不同調。所幸，台商聚集的江蘇省昆山市已有上百家通過核准復工。

陸多省市封閉 經濟部清查產業衝擊

中國大陸多省市因武漢肺炎疫情封閉，衝擊各產業運作，經濟部工業局昨（9）日指出，已致電所有在陸投資台廠，調查衝擊程度與復工預備狀況，並透過國內公、協會，掌握大陸供應鏈對台灣產業影響，經統整後，儘速向部長沈榮津報告。

水泥、工具機業 恐停擺

武漢肺炎疫情影響傳產業復工，其中，台廠西進投資的水泥、工具機等產業大多無法在今（10）日如期復工，僅民生相關的百貨、食品業有望開張做生意。此外，石化業中的台塑寧波廠「運轉沒停過」，沒有復工的問題。

大陸供應鏈若中斷 台GDP恐下修

主計總處十二日將公布最新國內經濟預測，受到武漢新冠肺炎影響，台商在大陸工廠延遲復工，對台灣較大的影響是恐造成供應鏈中斷，旅遊下降也影響內需市場，學者預估原本去年十一月預估的今年經濟成長率百分之二點七二將下修。

名家觀點／武漢肺炎考驗台灣經濟生命力

2020年開春來，隨著新型冠狀病毒擴散，股市面臨沈重賣壓，投資人有如驚弓之鳥。疫情不斷蔓延，尤其從中國大陸武漢起及城市全面封城，緊接著南京、鄭州、寧波、福州、廣州、深圳等30多省市也宣布「封閉式管理」，不但重創中國大陸內需消費，時間再久恐阻斷科技產業供應鏈。

紓困方案 最快10日拍板

武漢肺炎疫情衝擊我國產業，行政院研擬推出紓困振興方案，將由行政院秘書長李孟諺今（10）日舉行跨部會會議後，才會由行政院長蘇貞昌拍板定案，最快今天就會有結果。

武漢肺炎擾亂供應鏈 學者籲速建備援生產地

武漢肺炎疫情升溫，中國是否如期開工成未定數，學者認為，由於部分省市採封閉式管理，勢必影響工廠人力、出貨以及物流，產業有斷鏈危機，政府應協助廠商加速建立備援生產基地。

歐美空總合作 人類首度探日極

人類終於要發射太空船去探測太陽了！歐洲太空總署（ESA）近日宣布，與美國太空總署（NASA）合作、努力10幾年的探日計劃將於9日發射衛星，預計將在2022年抵達太陽附近，將首度觀測「太陽極區」的磁場活

疫情致中國復工氣氛低迷 學者估將加速台商轉出

中國各地為因應疫情「封城」，對經濟造成衝擊，明天的開工日氣氛也一片低迷。但學者分析，後續轉單效應會讓不少台商獲利，甚至促...

武漢肺炎疫情衝擊 學者估全年GDP2.72%將下修

主計總處12日將發布最新經濟預測，學者認為，今年經濟成長率2.72%預測值恐將下修，主要是中國延遲復工衝擊生產面，內需則...

熱門新聞

台塑化意外變身防疫概念股 1秒殺菌讓口罩重覆用

昆山上百家台商 獲准復工

特斯拉加碼生產 追單群創

台塑化除菌神器 一「疫」成名

太陽能料源叫缺 漲風蠢動

大陸供應鏈若中斷 台GDP恐下修

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。