北京半封城！ 經濟部掌握台商衝擊程度與復工狀況

新冠肺炎疫情還沒有趨緩跡象，中國首都北京市也在今（10）日10點宣布社區封閉式管理措施，而中國大陸多省市因新冠肺炎疫情封閉也嚴重衝擊各產業運作，經濟部工業局今（10）日指出，因為台商遍佈中國大陸各城市，已全力動員同仁致電所有在陸投資台廠，調查衝擊程度與復工預備狀況，同時也透過國內公、協會，掌握大陸供應鏈對台灣產業影響。

不過，工業局也坦言，中國大陸的台商真的很多，分布在中國大陸城市也廣，調查需要一段時間，經統整後，會儘速向部長沈榮津報告。

工業局初估，這次受衝擊產業範圍將擴及半導體、面板、資通訊、電子業、汽車零組件或機械設備業上中下游供應鏈。且調查對象擴及台資製造廠，例如先前調查在陸投資的半導體產業，這次調查將半導體產業相關的設備商、零組件商，也就是個別產業的上下游廠商也列入此次調查範圍，因此會需要一段時間。