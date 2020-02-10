專家看本周指標／新興國將掀新一波降息潮

本周全球聚焦武漢肺炎疫情將進入感染關鍵期，由於中國大陸當地醫療體系確診與實際感染數訊息未明朗，專業機構就近一個月來主要疫區感染率及都市人口推估疫情最高峰恐落在4月，未來三周全球防疫觀察重點為輕型症狀人傳人及各類群聚感染速度，各國以防堵社區感染為首要目標，預估2月底至3月初的控制情形是第一階段檢視時點。

本周大陸疫情觀察指標，第一，高度關注四大沿海經濟重鎮城市疫區溫州（輕工業、中小企業）、杭州（電商、汽車、飲料總部大廠）、廣州（外資汽車大廠）及深圳（通訊高科技大廠）感染速度變化。

第二，大批農工陸續復工運輸流動造成新一波疫情感染數變化及管制成效。

第三，企業復工後供應鏈產能、物流貨運恢復比例及企業市場訂單變化。

1月初人行率先全面降準及近期連續逆回購操作，加上春節提前至1月效應，本周預計公布1月社會融資及新增人民幣貸款均較上月大幅增加，目前市場流動性尚屬穩定，但疫情造成中小企業資金壓力高峰恐落在3月，預估人行第1季可能再實施定向降準注資。而新興市場國家則因疫情對出口至大陸市場衝擊極大，上半年恐再有一波預防性降息潮。

就外資觀點，武漢肺炎除重創民間消費及貿易，大陸防疫表現與房市、金融業衝擊程度，更將影響後續外資投資信心，預估首季GDP成長率影響程度恐達1%至1.5%。

由於大陸境內疫情資訊不甚透明，影響外資對後市研判，導致當地市場能見度低，製造業供應鏈出貨能力及時效受到考驗，相對來說，在台灣市場訂單能見度較高，預估上半年在台灣產製部分的訂單能見度及成長幅度，均優於大陸市場接單的考量之下，台商產能可望進一步回流，並促使國際大廠轉向對台供應鏈廠商下單，以及加速對國內投資案的進度並擴大投資金額。

上周美股多項利多加持，無畏疫情利空再創歷史新高後又拉回，顯示高檔投資人風險已增高，本周美中貿易協議生效等利多反應完畢後，美股短期震盪幅度恐加大。1月非農業就業人口表現佳但薪資增幅不如預期，本周公布1月核心零售銷售月增率恐不如上月表現，CPI、核心CPI通膨數據則預估仍維持穩定，1月工業生產主要受汽車業影響恐仍表現疲弱。

（作者是台灣金融研訓院金融研究所所長）