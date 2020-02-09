歐美空總合作 人類首度探日極

人類終於要發射太空船去探測太陽了！歐洲太空總署（ESA）近日宣布，與美國太空總署（NASA）合作、努力10幾年的探日計劃將於9日發射衛星，預計將在2022年抵達太陽附近，將首度觀測「太陽極區」的磁場活動。由於望遠鏡設置原因，太陽極區的部分較難觀測，因此這次行動將是太空史上的重大突破。

首次觀測太陽極區

根據《歐洲新聞網》報導，這是人類首次可以透過太空船觀測太陽極區的太陽風與磁場運作機制，如果能對太陽風的引發機制有更多的了解，將有益於太空人執行任務的安全提升。這次的太陽觀測任務也將利用金星與地球之間的重力，讓太空船與太陽保持適當距離，並增加可觀測的角度範圍。

衛星將於9日發射，預計於2022年9月抵達離太陽約4200萬公里的地方開始進行觀測，雖然該處因距離太陽很近，溫度會達到攝氏600度。華盛頓太空研究室的科學家霍華德表示，這將是人類首次有機會「由上而下」的拍攝太陽。

太陽風影響地球磁場

《CNN》提到，雖然ESA與NASA在1990年合作發射「尤西里斯」太空船進行太陽觀測任務，但它的任務週期到2009年即宣告結束，而且它的觀測範圍只有太陽的赤道附近。ESA與NASA在尤西里斯任務後，花費了數十年的研發與5個月的任務演練，才迎來這次太空任務。

《CNN》分析，研究太陽風或太陽磁場的重要性在於，地球磁場會受到太陽風影響，而人類許多科技，如GPS、通訊與太空任務都會受到太陽風造成的「太空天氣」影響。地球的南北極也是當初人類研究地球磁場很重要的區域，因此這次能夠有機會研究太陽極區，讓許多科學家都非常期待。

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