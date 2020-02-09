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油價連四降！ 明汽、柴油再各降1元 創逾一年新低
中油今宣布，明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降1元，油價已經連四周調降，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.7元，油價創一年多的新低價。
中油表示，受中國武漢地區肺炎疫情擴大，市場擔心恐將削弱全球需求成長因素影響，本週國際原油價格續跌，本週調價指標週均價為每桶54.32美元，較前週58.45美元下跌4.13美元，新台幣兌美元匯率升值0.084元，國內油價依公式計算跌幅為5.86%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降1元，足額調整。
調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.7元。是自2018年12月31日以來的新低價。
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