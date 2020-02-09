油價連四降！ 明汽、柴油再各降1元 創逾一年新低

中央流行疫情指揮中心6日宣布國際郵輪不得停靠我國港口，昨（8）日又禁止小三通，在各項禁令夾殺下，我國觀光受衝擊。有觀光學者說，影響是當年SARS的十倍；也有學者說，只要守住，8月將迎來旅客大爆量。

2020-02-08 23:45