加油且慢！中油：明起汽、柴油各降1元
台灣中油公司自明（2月10日）天凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降1.0元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元，95無鉛汽油每公升26.4元，98無鉛汽油每公升28.4元，超級柴油每公升22.7元。
中油表示，武漢新冠肺炎疫情擴大，市場擔心恐將削弱全球需求成長因素影響，本周國際原油價格續跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶54.32美元，較前周58.45美元下跌4.13美元。
新台幣兌美元匯率升值0.084元，國內油價依公式計算跌幅為5.86％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降1.0元，足額調整。
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