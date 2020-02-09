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加油請等等！國內油價明起再降1元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

加油請等等！受到武漢肺炎拖累中國需求，重創國際油價，中油依照油價公式計算，宣布明（10）日零時起，汽、柴油價格每公升皆大降1元，其中95無鉛汽油來到每公升26.4元，創下2018年底以來新低。

這已經是國內油價連續第四周下滑，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.7元。

以95無鉛汽油為例，短短一個月每公升大降2.9元，如果以轎車加滿一桶油約50公升為例，足足可省下145元。

中油主管說明，受武漢肺炎疫情擴大，市場擔心恐削弱全球需求成長因素影響，本周國際原油價格續跌，調價指標7D3B周均價為每桶54.32美元，較前周58.45美元下跌4.13美元，另外新台幣兌美元匯率升值0.084元，國內油價依公式計算跌幅為5.86％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油價格各調降1元，足額調整。

由於武漢肺炎疫情擴散，使得大陸經濟面臨停擺，國際油價陷入「熊市」，美國西德州原油價格上周甚至一度跌破每桶50美元關卡，短短一個月波段跌幅近兩成。

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