工具機「慘」業 中市勞工局官員：業者怕銀行雨天收傘

受武漢新冠肺炎影響，台中市工具機業已成「慘」業，台中市勞工局官員指出，18日將舉辦座談，瞭解業者心聲，但據經驗，許多業者不敢申請無薪假是因為怕銀行反而因此「有動作」，因此將反映中央協調金融機構應協助業，勿雨天收傘。

台中市勞工局勞動基準科長曾傳銘指出，觀光旅遊局明天會邀請觀光旅宿業者座談，瞭解這波疫情對業者的衝擊，勞工局除了明天會與會，勞工局本身也會在18日邀請包括上市櫃公司在內的工具機業者和觀光旅遊業者座談，除了宣導無薪假規定，也會匯整業者的意見，反映給中央。

他指出，在中美貿易戰時，工具機業者也遇衝擊，當時勞工局即發現，很多業者不敢提出無薪假的申請，是因為怕因此被銀行盯上抽銀根，反而對經營不利，因此如何請中央協調金融業者在這一段時間應給了業者協助，千萬勿雨天收傘，將是重要的議題。