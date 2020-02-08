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7,040個口罩輸往大陸？關務署澄清為國外轉口貨物
有中國大陸媒體報導6日一艘載有7,040個N95口罩等防疫物資的「台北快輪」靠岸中國福建省平潭金井港區，對此財政部關務署嚴正澄清，強調該貨物是由國外運送到台灣，再申報轉口到中國大陸平潭的轉口貨物，並非由台灣直接出口到大陸，澄清報導與事實不符。
關務署表示，經濟部已自今年1月23日公告，自今年1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，管制N95口罩與醫用（外科）口罩及活性碳口罩等出口，關務署也配合這項管制措施。
關務署表示，海關為配合管制出口政策，已藉由電腦專家系統加強篩選查核該二項口罩税號，倘未申報輸出許可證號將不予收單，自管制生效日起，迄今查無由台灣出口未經許可的防疫物資。
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