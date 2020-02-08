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政府大撒23K勞工紅包 勞退基金大賺2600億元關鍵

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
股市示意圖。圖片來源／ingimage

勞退新制」不會破產，更要送你一筆大紅包。2019年勞動基金投資收益創史上新高，每位勞工在今年3月份將會進帳約2.26萬元。究竟勞動基金運用局去年投資哪些台股？前10大個股一次公開，只要掌握三個投資關鍵，你也能跟著政府賺退休金。

勞動部勞動基金運用局公布2019年1至12月勞動基金運用績效，整體勞動基金收益數達4734.9億元，其中勞退新制收益數為2670.1億元，雙創歷年新高。根據勞保局統計，目前參與分配的勞退新制帳戶1180個，估計每個帳戶將可分紅約2.26萬元。

坊間流傳「勞保基金」會破產，若將勞保基金與勞退新制基金畫上等號，就大錯特錯。兩者皆為勞動基金，前者因保費低，監察院去年9月已明確指出，估計2026年破產；但勞退新制基金採取足額提撥與確定給付，不會有破產疑慮，因此2.26萬元這一筆錢最快今年3月下旬將匯入勞工帳戶。

不過這筆錢暫時無法提領變現。勞退新制於今年7月1日施行屆滿15年，若勞工年滿60歲且年資達15年，才可領出。這筆由勞退新制規定雇主強制為勞工提撥的退休金，領取方式除了一次提領之外，也能選擇按月領，直至領完帳戶所有的錢為止。

縱使目前無法領出，勞工們也別太擔心，因為勞退新制歷年績效相當不錯，過去幾年只有4年投資虧損，其餘11年皆呈現獲利。2019年全年收益率達11.4％，僅次2009年的11.8％，為勞退新制推出以來史上第二高的亮麗績效表現。

回顧2019年上半年，整體金融市場面臨諸多挑戰，包括中美貿易戰、北韓政治不確定性及歐洲選舉等；下半年因變動漸趨穩定，加上各國央行續推寬鬆貨幣政策，部分國家實行擴張財政，明顯降低經濟衰退的風險。

此外，台灣基本面趨好也是勞動基金績效走高的一大助力。勞動基金運用局指出，受惠於貿易戰轉單效益、台商投資回流與半導體設備投資擴增等都是其中關鍵。但法人認為，收益向好的一大原因是政府代操以長線穩定布局為主，若掌握這個投資心法，投資人同樣能每年獲取良好的回報。

反觀，近期防疫題材受武漢肺炎疫情影響，相關概念股自年後開市強勢漲停，直至2月4日開始出現股價拉回整理。兆豐投顧董事長李秀利提醒說，口罩類股大漲靠的是市場，而非基本面，容易受疫情變化造成股價大幅震盪，這就不是政府代操會選擇的標的。

武漢疫情持續關注 退休投資首選穩定配息股

攤開「勞退新制」長期以來前10大台股布局，自2012年開始以國內市值最高的台積電為第一大持股，去年全年的持有比例近兩成。其餘九大持股雖有些微異動，不難看出投資多以市值較大的龍頭公司為主。

圖／勞退新制基金前10大持股明細。陳心慈製

不過，投資大型股也非萬無一失的投資選擇。李秀利認為，武漢肺炎疫情後續變化是當前必須留意的指標。投資人可從元宵節作為分水嶺，如果疫情持續擴散，意味著中國封城政策失敗，投資人須觀察疫情重災區對個股營收占比的影響有多大，作為檢視持股的依據。

因此，國人若想跟著勞退新制所持有的個股進行投資，務必掌握三個重要的關鍵指標，從產業趨勢、公司營運及股息穩定來找到合適的投資標的。

「一年365天，產業不見得天天受疫情拖累，」李秀利指出，晶圓代工龍頭台積電影響的可能是延後開工，也就是只有幾天的時間，主要仍是半導體產業未來前景看好。反觀旅行社靠的是幾個很重要的假期支撐獲利，若受到大環境影響，勢必攸關整年度盈利表現。

台新投顧副總經理黃文清笑說，「做功課是必要的」，除了從國際趨勢觀察基本面，台灣的產業變化、公司的營運概況都得一併瞭解，才不會受短線消息打亂投資步調。

大型股的利基除了在於緊貼產業趨勢脈動，流動性高也是一大優勢，而零股投資的買賣成本更低於中小型股。但在選擇標的前，黃文清提醒，股息穩定會是重要的考量之一，包括配息及配股的歷年狀況，都攸關持有個股的長期殖利率表現。

2019年堪稱是金豬豐收年，台股全年大漲2186點，加權指數在封關日收在1萬2118點，創封關日史上新高。縱使金融市場可能已處在相對的高點，勞動基金運用局認為，持續掌握情勢變化，採取多元布局的投資組合，有助於降低市場波動風險，並打造勞退基金長期穩健收益，保障勞工退休無虞。

（作者／江星翰 本文出自2020.2.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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