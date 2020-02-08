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攬才專法滿二年 國發會：發584張就業金卡、經濟人最多

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

外國專業人士延攬法前年2月8日上路到今天剛好滿兩年，國發會統計，截至1月底止，就業金卡已核發584張，其中以經濟領域人數318人最多，占半數以上，其次為科技領域106人（18%）、文化領域65人（11%）；美國籍134人為最多，其次是香港90人。

除了第一個取得就業金卡的YouTube共同創辦人Steve Chen陳士駿外，也成功讓三位矽谷台灣幫傑出新創人才返鄉，連奧地利古典鋼琴音樂家、捷克著名插畫家湯瑪士‧瑞杰可(Tomas Rizek)等人都選擇來台工作。

台灣前幾年陷入人才流失困境，前年2月終於通過「外國專業人才延攬及僱用法」攬才專法，放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，並且祭出保險、租稅、退休等優惠，以提高國際人才來台、留台誘因。其中最重要突破是，針對我國所需科技、經濟、教育、金融等八大領域的外國特定專業人才推出四合一的就業金卡（工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可） ，讓來台工作更輕鬆。

攬才專法上路今天滿兩年，國發會表示，施行成果已逐漸顯現，除已發出584張就業金卡，至去年11月底，外籍專業人才工作許可由三年延長至五年者已達487位、自由藝術家工作許可84張、成年子女個人工作許可29張、尋職簽證16張等，都是專法展現效益。

國發會表示，截至今年1月底，四證合一「就業金卡」已核發584張，以經濟領域人數為最多318人，占55%；其次依序為科技領域106人（18%）、文化領域65人（11%）、金融領域49人（8%）、教育領域41人（7%）；其中美國籍134人最多，占23%；其次依序為香港90人（15%）、英國44人（8%）、馬來西亞37人（6%）、丹麥32人（6%）、新加坡26人（4%）等。

國發會表示，專法上路一個月後， 第一張就業金卡就頒給美國YouTube影音共享平台創辦人Steve Chen（陳士駿）。Steve Chen除是美國YouTube影音共享平台創辦人，後又成立AVOS公司，在美國的成功創業經驗享譽國際，為全球傑出的先進科技軟體技術創新與經營管理人才。

除此之外，取得就業金卡者還有天使投資人John Chen陳柏雨，以及其他三位矽谷台灣幫之傑出新創人才，都已陸續來台實際投資及設立新創企業，協助及帶動台灣與大中華區的創業團隊。

另外還有愛爾蘭高階軟體工程師Colum Brolly、奧地利古典鋼琴音樂家的Albert Muhlbock、捷克著名插畫家Tomas Rizek等，都受惠就業金卡的便利性，最近國發會主委陳美伶也親頒就業金卡給澳大利亞籍寶島陽光再生能源公司執行長Mr. Frank Hojerslev。

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