中小企業投資再添7案 龍頭大廠也在內

經濟部投資台灣事務所今天核准7案擴大投資超過40億元，包括台灣第一大橡膠輸送帶廠鑫永銓、旅順倉儲、立麒窯業、慶橋實業、青輔實業、飛雷企業、台強電機。累計至今已有135家中小企業響應方案，總投資金額超過588億元，可帶來5731個本國就業機會。

投資台灣事務所表示，旅順倉儲是長春石化集團關係企業，專營化學品原物料及成品進出口儲運／儲槽出租業務，配合高雄都更計畫及「台灣國際商港108年至110年未來發展建設計畫」，將投資9億元在高雄港租地打造智慧化石化油品儲運措施、智慧化管理大樓與智能工廠。

立麒窯業結合交趾陶剪黏工藝結合，打造多樣化馬賽克磁磚產品，在大稻埕碼頭、華泰名品城等皆有公共藝術作品。由於看好小尺寸外牆磚市場，和貿易戰轉單效應，決定投資超過1億元擴建嘉義廠房、引進智慧化產線。

全國第一家生產超薄防彈玻璃的慶橋實業，將投資逾3億元在高雄和發園區新建玻璃智能工廠，擴大智慧製造量能。

台灣第一大橡膠輸送帶廠鑫永銓，近年積極轉型布局高附加價值材料，包括和日本廠商合作推出史上最輕行李箱等，這次將投資超過10億元進行轉型升級，包括在南投現有廠房架構智能全自動產線、重建廠房為六層樓智慧化新廠，擴大熱塑複合產品的全球布局。

人體工學科技設備領導廠青輔實業，為因應貿易戰轉單需求和強化競爭力，斥資近9億元在台中關連工業區興建自動化新廠，以解決梧棲與清水現有生產基地空間不足，同時導入2條智慧化產線，將部份外包物料改為自製。。

飛雷企業專精手工具製造，由於目前租廠組裝的產能已經不敷使用，為了提高自製率，決定以超過2億元在台中霧峰籌建智慧自動化生產基地。

深耕整流機近30年的台強電機，客戶囊括多家龍頭大廠，舉凡手機、平板等外殼表面處理、半導體製程、地鐵捷運電源供應，甚至航空產業及國防軍用品等都是客戶。考量向台糖租用的台南永康廠已歷時20多載過於老舊，導致產品規格受限；加上單一產品容易受景氣影響，必須開發整流機外新商品，決定投資超過4億元在嘉義大埔美園區建置智慧化新廠與研發中心，新增產線以因應北美超大型整流機訂單逐年成長，與5G商機。

武漢疫情延燒，台強電機的主要客戶皆遭遇重創，台強表示雖然也大受影響，幸而及早未雨綢繆在嘉義佈建新廠，將加速開發充電儲能系統、大巴充電座與充電站等新品，降低疫情衝擊。

投資台灣事務所指出，目前投資臺灣3大方案已帶動348家企業投資約8687億元，預估創造7萬1801個本國就業機會，後續仍有超過90家企業排隊待審。