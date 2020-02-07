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僑民感染率高 肇因於武漢醫療資源過載？

鑽石公主號旅客曾下船 首發「細胞訊息」給北北基居民

美商挺台灣 支持台灣加入WHO

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

美國商會執行長傅威廉今（7）日表示，美國商會成員有許多企業在兩岸均有設點，目前武漢肺炎疫情影響確實商務活動延遲，但因中國大陸尚未開工，尚無法判斷疫情對台灣實體經濟衝擊狀況。

傅威廉並強調，台灣防疫工作完善，醫療體系具有相當優秀的水準，美國商會支持台灣加入世界衛生組織，相信台灣一定會對WHO有所貢獻。

至於台灣下達曾赴大陸者入境均要接受14日的居家隔離管制，傅威廉坦言，這部分確實會對美國商人在兩岸間的移動有些不便，但是目前大陸企業都暫時停擺，觀察一兩周後的況狀才知道如何克服，目前無法提供產業應對的策略建議。

此外，傅威廉認為，目前情勢還很複雜，還看不出疫情對台灣實體經濟的衝擊面，現在分析仍言之過早，且備料存貨狀況是否充足也不清楚；不過，各家公司有個自不同的角色，要看陸廠開工後的狀況。

至於副總統當選人賴清德訪美與美國總統川普同場，傅維廉也表示，當前的台美關係從沒有那麼好過，賴清德與川普出席同場活動，確實傳達出相當正面的訊號；他也直言，只要台灣能處理好美豬美牛的議題，相信「一定」能達成FTA簽署。

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